‘Futebol é lindo, mas traiçoeiro’, diz Scaloni antes do confronto de sua Argentina com a Holanda

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - A pouco mais de 24 horas da partida decisiva contra a Holanda pela vaga na semifinal do Mundial do Catar, o técnico argentino Lionel Scaloni disse que espera que a partida desta sexta-feira, que acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Lusail, seja um jogo bastante complicado, mas que não faltará empenho à sua seleção.

“Nossa equipe deixará tudo o que puder em campo”, disse Scaloni. “Nem sempre podemos jogar bem, mas vamos com toda a disposição para dar o nosso melhor, sabendo que o futebol é lindo, mas pode ser muito traiçoeiro”.

Lionel Messi treina junto com a seleção argentina antes da partida contra a Holanda válida pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Jorge Saenz/AP

Segundo o técnico argentino, a Holanda é uma equipe com qualidades ofensivas, na qual todos atacam e todos defendem. “Esse é o futebol que se pratica nos dia de hoje”, afirmou. “Espero que seja uma partida bonita de se ver, com duas seleções que tem como proposta de jogo atacar o adversário”. Segundo ele, será o duelo entre dois estilos de jogo diferentes, mas que são eficazes.

Apesar dos rumores de que o meia De Paul, e os atacantes Papú Gómez e Dí Maria teriam lesões, Scaloni garante que seus 26 jogadores terão condições de jogo. Inclusive o meia Paulo Dybala, que ainda não disputou um minuto sequer no Mundial do Catar.

E se o jogo contra os holandeses for para a disputa de pênaltis? “Por enquanto, penso em como poderemos vencer esta partida em 90 minutos ou nos 30 minutos de prorrogação”, relatou o técnico. “Nossos jogadores treinam pênaltis todos os dias e seria uma proposta medíocre planejar, desde já, a disputa por pênalti”.

Ao seu lado, o meia Alexis Mac Allister disse esperar um jogo bastante pegado, mas que a a seleção argentina entrará com suas energias renovadas. “Tivemos quatro dias para descansar. Isso foi importante para recuperar o nosso nível físico e mental antes de uma partida na qual daremos tudo”.

Se passarem pelos holandeses, os argentinos poderão cruzar com a seleção brasileira nas semifinais. Mas, por enquanto, nem Mac Allister ou Scaloni preferem falar antes de a Argentina carimbar a sua classificação. “Brasil tem uma seleção fantástica, mas nós somos uma equipe que também pode ser campeã mundial”, disse o jogador.