Jogadora do Flamengo pede desculpas por gesto obsceno contra torcedora: ‘Estou arrependida’

Darlene, capitã do Flamengo, pediu desculpas nesta segunda-feira pelos gestos obscenos que direcionou a uma torcedora rubro-negra ao ser substituída durante a derrota por 3 a 1 para o Santos pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Uma das principais atletas do Flamengo, Darlene não teve boa atuação em Volta Redonda, e foi substituída aos 40 minutos do segundo tempo. Ao notar o tom crítico da comemoração de uma torcedora por sua saída, Darlene mostrou o dedo médio.

Em pronunciamento em suas redes sociais, Darlene explicou que o gesto não foi para a torcida rubro-negra de uma maneira geral, mas disse que ouviu palavras “pesadas” da torcedora que estava atrás do banco de reservas do Flamengo.

Darlene, jogadora do Flamengo, mostra dedo médio para torcedora. Foto: Reprodução/ TV Globo

“Ontem, no calor do jogo e muito chateada com o resultado e com minha performance, ouvi alguns xingamentos direcionados e exaltados de uma pessoa e reagi de forma errada. Estou arrependida e peço minhas sinceras desculpas. Jamais foi minha intenção desrespeitar a Nação Rubro-Negra, que eu tenho muito carinho e um enorme sentimento de gratidão, afinal, eu amo estar aqui”, afirmou Darlene.

Com a derrota como mandante, o Flamengo precisará reverter o placar adverso com uma vitória por três de diferença no duelo de volta, que acontece no próximo domingo, às 10h, na Vila Belmiro.

“Neste momento de muita reflexão, estou muito motivada e vou dar meu máximo dentro de campo para revertermos o placar no próximo domingo e conseguirmos a vaga na semifinal do Brasileirão Feminino”, completou Darlene.