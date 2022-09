David Beckham se junta a milhares de ingleses para se despedir da rainha Elizabeth II

Nesta sexta-feira, milhares de súditos britânicos se juntaram na quilométrica fila do Palácio de Westminster para se despedir da rainha Elizabeth II, que faleceu na última semana. Entre eles - e sem nenhum privilégio - estava o astro do futebol inglês, David Beckham, 47 anos.

Beckham tem o título de Sir na realeza britânica, uma honra que é dada pela monarquia aos cavaleiros da Ordem do Império Britânico. Como um membro da monarquia, ele lamentou a morte da rainha na última semana. “Estou realmente triste com a morte de Sua Majestade, a rainha Elizabeth II. Que demonstração de amor e respeito vimos pelo Jubileu de Platina por sua vida de serviço. O quão devastados nos sentimos hoje mostra o que ela significou para as pessoas neste país e em todo o mundo”, afirmou.

Apesar do título, Beckham não recebeu tratamentos especiais durante sua despedida no velório da rainha. Assim como os demais súditos, o ex-jogador aguardou cerca de 12 horas na fila. Em entrevista a uma emissora britânica, afirmou que “queria prestar uma última homenagem especial à rainha”.

David Beckham se despediu da rainha Elizabeth II em seu velório nesta sexta-feira. Foto: Mrkus Schreiber/AP

Um dos ídolos do futebol no Reino Unido, Beckham tentou passar despercebido em Westminster: utilizou um chapéu e casacos escuros, mas sem sucesso. Sua presença chamou a atenção de outros súditos, que aguardavam na fila. Os momentos foram registrados nas redes sociais.

Beckham apareceu na fila na madrugada, tentando evitar o horário mais movimentado. Entretanto, seu plano foi frustrado. “Achei que chegar às duas da manhã seria um pouco mais calmo, mas estava errado”, disse ele à ITV News.

“É muito emocionante, o silêncio e a atmosfera na sala são muito difíceis de explicar, mas estamos todos aqui para agradecer a Sua Majestade por ser tão gentil, amorosa e reconfortante ao longo dos anos”, afirmou o ex-jogador.

Dentro de campo, Beckham defendeu o Manchester United na maior parte de sua carreira, desempenho que o consolidou a disputar três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006). Além do clube inglês, jogou no Real Madrid, LA Galaxy, Milan e se despediu dos gramados no Paris Saint-Germain, em 2013. Com múltiplos títulos nacionais em seu currículo, também soma uma Champions League em seu rol de troféus, conquistada em 1999. Hoje, é o presidente do Inter Miami.