Davis deixa jogo no início e Lakers perdem dos Cavaliers em noite de Mitchell na NBA

Oito das dez vitórias do Los Angeles Lakers, em impressionante reação na NBA, ocorreram nas últimas dez rodadas, em decorrência de crescimento do jogo de Anthony Davis. Responsável por 126 pontos nos três triunfos seguidos que a equipe tinha antes da visita ao Cleveland Cavaliers, nesta terça-feira, o jogador acabou abandonando o duelo no início, causando um baque na luta do time para acabar com a campanha negativa. Sem o ala-pivô, acabou derrotado por 116 a 102 em noite mágica do armador Donovan Mitchell.

Davis jogou por somente oito minutos no Rocket Mortgage FieldHouse, em Ohio. Tinha somente um ponto, quando saiu caminhando ao vestiário. A torcida temeu que fosse algum problema muscular, mas o abandono da quadra ocorreu por causa de sintomas gripais que não devem tirá-lo de muitos jogos.

Sem seu principal jogador - Davis vinha com média de 35 pontos e 15 rebotes nesta série de recuperação dos Lakers -, o peso de comandar o time de Los Angeles recaiu somente em LeBron James, que não costuma se dar bem na volta a Cleveland, onde foi campeão em 2016.

Anthony Davis atuou por apenas 8 minutos na última terça-feira. Foto: Ron Schwane/AP

E o ala realmente não conseguiu ajudar o time a buscar a quarta vitória seguida, anotando somente 21 pontos. Mesmo assim o jogo foi parelho até o fim do terceiro período, com 85 a 83 para os Cavaliers do inspirado Donovan Mitchell.

Acertando tudo, o armador fechou a noite de gala com 43 pontos e cinco assistências. Mitchell fez a diferença no jogo e o Cleveland sobrou no quarto decisivo, arrancando para fechar seu 16° triunfo, consolidando a equipe na terceira posição da Conferência Leste.

No encontro entre os candidatos a MVP, o Denver Nuggets do pivô sérvio Nikola Jokic - foi eleito o melhor em 2020/21 e 2021/22 - recebeu o Dallas Mavericks do armador esloveno Luka Doncic e perdeu por 116 a 115.

Na disputa dos dois astros, Doncic foi melhor com 22 pontos, dez rebotes e 12 assistências, mas o cestinha de Dallas foi Tim Hardaway Jr., com 29. Do lado de Denver, o maior pontuador foi Aaron Gordon, com 27. Jokic ficou ‘apenas’ 19.

Com a vitória, a 13ª em 24 jogos, Dallas subiu para o sétimo lugar na Conferência do Oeste, enquanto Dener, quarto colocado, perdeu pela décima vez, depois de 24 jogos.

Confira os resultados da noite desta terça:

Cleveland Cavaliers 116 x 102 Los Angeles Lakers

Miami Heat 96 x 116 Detroit Pistons

Denver Nuggets 115 x 116 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta:

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

New York Knicks x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Utah Jazz x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Boston Celtics