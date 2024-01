A Copa São Paulo de Futebol Júnior é tradicionalmente responsável por abrir o calendário do futebol brasileiro. Além de revelar futuros craques, a principal competição de base do País é conhecida por divertir os torcedores por causa de alguns nomes para lá de criativos de alguns atletas. As referências vão desde famosos, passando por animais, comidas típicas e homenagens aos craques da bola - quase sempre com uma grafia diferente.

Ao todo, 128 clubes de todo o Brasil participam da Copinha e cerca de quase 3 mil jogadores estão inscritos na competição. Entre os nomes mais curiosos da atual edição estão DVD (Suzano), Feijoadinha (Juventus), Eyck Baptista (Comercial-AP), Extrato (Novorizontino) e Sagaz (Catanduva).

Alguns dos jovens carregam nomes figuras conhecidas internacionalmente. É o caso de Denzel Washington, ex-Palmeiras e atualmente no Fortaleza, batizado em homenagem ao ator de Hollywood; Abrhaão Linkonl, do São Raimundo, com nome que faz referência ao ex-presidente dos Estados Unidos; e Isac Niltton, do XV de Piracicaba, em alusão ao cientista.

Copa São Paulo de Futebol Júnior conta com 128 clubes e cerca de 3 mil jogadores inscritos. Foto: Diogo Reis/Ag. Paulistão

Outros jovens atletas são apelidados com os nomes de famosos jogadores. É o caso de Kaká (XV de Jaú), Neymar (Aster Itaquá), Thierry Henry (São Paulo), Pogba (Potyguar) e Hulk (Cannaã). Alguns têm ortografia própria, como Zidanne (Carajás), Seedoorf (Velo Clube) e Quadrado (Juventude).

Kylian Mbappé, craque do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, também não foi esquecido. Enquanto o Pinheirense conta o Mimbape, o Cruzeiro-AL conta com o atacante Mbappé da ‘Shoppe’, versão bem menos glamurosa do astro francês. O nome do jogador viralizou nesta quarta-feira após a divulgação da escalação para o duelo com o Sport. Para completar, o time alagoano tem entre os titulares o meia Wallismar Pistoleiro.

CONFIRA OS NOMES CURIOSOS DA COPINHA

Continua após a publicidade