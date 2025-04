De Bruyne fora do Manchester City: veja quais os possíveis destinos do meia

Os problemas físicos podem fazer com que, ao analisar seus possíveis destinos antes da próxima temporada, De Bruyne opte por um mercado alternativo. No início desta temporada, o meia recebeu sondagens do futebol saudita. No último ano, o Daily Mail chegou a afirmar que havia um acordo entre De Bruyne e Al-Ittihad para sua transferência. No entanto, o Estadão apurou à época que não houve um acerto.

O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita tem realizado investimentos em clubes do país. Além do Al-Ittihad, o Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli também são ‘controlados’ pelo governo do Oriente Médio. “Na minha idade, você tem que estar aberto a tudo. Você está falando de quantias incríveis de dinheiro no que pode ser o fim da minha carreira. Às vezes, você tem que pensar sobre isso”, afirmou De Bruyne, em agosto, sobre o interesse dos sauditas.