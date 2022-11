De olho na Libertadores, jogadores do Santos admitem alívio com vitória

Publicidade

Vindo de duas derrotas, o elenco do Santos não escondeu o alívio e a retomada do ânimo no grupo causados pela vitória suada sobre o Atlético-GO, nesta quarta. Fora de casa, o time paulista ganhou por 3 a 2, com gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Ao fim da partida, os jogadores celebraram seguir na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

“Nosso objetivo principal é a classificação para a Libertadores direto. Esse jogo foi importante. Um passo a mais para a gente chegar mais próximo do nosso objetivo”, celebrou o atacante Lucas Barbosa, em entrevista ao canal Première. Barbosa foi o autor do gol decisivo, após passe de Marcos Leonardo.

O Santos chegou aos 46 pontos e ocupa o 12º lugar da tabela. Está, portanto, a cinco pontos do São Paulo, atual oitavo colocado, fechando o chamado G-8, que dá vaga na Libertadores - o sétimo e o oitavo vão entrar na fase preliminar da competição sul-americana.

Com a vitória, o Santos segue sonhando com uma vaga na Libertadores de 2023 Foto:

“Essa vitória foi de todo grupo. Todo mundo trabalha muito. Estava jogando com dor. A pancada contra o Bragantino estava me limitando muito. Neste jogo, no começo do jogo falei para meus companheiros para me dar a bola que eu estava bem. Hoje fizemos um grande jogo. Um grupo bem vencedor, unido, que trabalha bastante e merecia essa vitória”, disse Marcos Leonardo, autor do primeiro gol da partida.

Lucas Braga, responsável pelo outro gol santista no duelo, reconheceu a sensação de alívio, principalmente após duas derrotas seguidas, contra Corinthians e Flamengo, em que o clube reclamou de erros flagrantes da arbitragem.

“Ficamos muito contentes porque era um resultado que a gente precisava. Vínhamos de duas derrotas. Nós merecemos essa vitória. Tem sido um ano muito difícil para gente”, comentou o atacante.

O Santos volta a campo no sábado para a disputa da 36ª e antepenúltima rodada. Na Arena Barueri, enfrentará o ameaçado Avaí. E, para este confronto, o técnico Orlando Ribeiro terá o desfalque do experiente Carlos Sánchez. O volante levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática no fim de semana.