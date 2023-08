Da ponta para a lateral, Caio Paulista vira solução para problema na defesa do São Paulo em 2023

Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. O torcedor do São Paulo tem a escalação da defesa titular na ponta da língua, apesar de um deles não ser um defensor de longa carreira. Aos 25 anos, Caio vive seus primeiros meses como atleta do clube e sua segunda temporada como lateral-esquerdo. Formado como atacante pelos lados na Tombense, o jogador chegou emprestado pelo Fluminense como uma das opções para o ataque e virou solução para a lateral canhota.

O momento do jogador na chegada ao São Paulo não era bom. Comprado em 2021 pelo Fluminense, Caio Paulista teve um período complicado na equipe do Rio, com poucos minutos e muitas críticas no período em que atuou pela lateral-esquerda. Com a proposta da equipe do Morumbi, o atleta foi incentivado por Fernando Diniz, treinador da seleção brasileira e da equipe carioca, a aceitar o desafio e seguir para a capital paulista.

“Sim, foi o Fernando Diniz que me falou para vir, disse que eu seria muito feliz aqui e quem me reinventou nessa posição. Agradeço muito por ele ter acreditado em mim. Fico muito feliz. Quando eu mudei pra lateral, o Diniz me deu bastante ajuda, sempre me ajudava. Os zagueiros também me ajudam, conversam comigo sobre posicionamento. Sempre joguei nesse corredor como atacante, você chega lá na frente, mas também tem de recompor pra defender. Foi uma virada de chave, mas semelhante”, explicou Caio Paulista.

Caio Paulista se reinventou com a ajuda de Fernando Diniz para se destacar no São Paulo como lateral Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC

Apesar da desconfiança de parte da torcida do São Paulo no início da temporada, o jogador foi se provando a cada jogo. Em campo em 35 das 43 partidas da equipe paulista em 2023 com boas atuações, quatro gols e duas assistências, Caio Paulista se tornou peça fundamental no esquema de Dorival Júnior e deixou Wellington, jogador da posição que era titular no início do ano, no banco de reservas.

“O Caio é um jogador que vem se destacando muito no time, mas principalmente pela mudança de comportamento dele, quando ele passou a dar uma atenção ainda maior ao seu posicionamento defensivo, a recomposição… Ele passou a ter muito mais atenção em tudo e em todos esses pequenos detalhes. Cresceu demais, tem potencial ainda para desenvolver, está sendo um dos destaques do campeonato nessa função e fico feliz que ele esteja vivenciando um momento como esse. Que seja um destaque ao final desta competição”, disse o treinador após a vitória contra o Tolima pela Sul-Americana.

“Nunca na minha vida sonhei em momentos como esse, mas sigo trabalhando para continuar assim. Hoje eu sou lateral e ponta, mas vou ficar onde o professor pedir”, explicou Caio Paulista em entrevista ao canal do jornalista André Hernan.

Vai pagar?

“Feliz, contente e indica uma pessoa ambiciosa e de personalidade forte, que faz tudo o que está ao seus alcance para progredir”. De acordo com o livro de significados de nomes esse é o que Caio quer dizer. A definição se encaixa muito bem se analisarmos o momento atual do lateral do São Paulo.

As atuações com a camisa tricolor fizeram com que a torcida do Fluminense sentisse falta do jogador, principalmente no período em que o clube do Rio teve laterais os Marcelo, Jorge e Aleksander lesionados ao mesmo tempo. Pelo lado do São Paulo, o sucesso fez a diretoria já fazer contato para saber qual o valor para uma negociação em definitivo.

Mesmo tendo apenas 50% dos direitos econômicos de Caio Paulista, os outros 50% são da Tombense-MG, o Fluminense informou que só pensa em negociar o atleta pelo valor fixado no empréstimo, que é de R$ 20 milhões por 80% do contrato. Sem pensar muito no futuro e olhar para a questão financeira, o jogador não esconde o que pensa.

“Deixo o futuro para mais pra frente. O futuro a Deus pertence, não penso muito nisso, mas me sinto muito em casa no clube. Todos me tratam muito bem, estou muito feliz aqui e penso em melhorar para ajudar o São Paulo”, disse Caio Paulista.