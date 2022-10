De ressaca e com reservas, Flamengo defende tabu contra o América em Minas Gerais

Ainda comemorando a conquista da Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19h, o rubro-negro encara o América-MG, na Arena Independência, pela 33ª rodada. O time mineiro não vence o rival em casa há 50 anos. O último triunfo aconteceu em 1972, quando venceu por 2 a 0.

O Flamengo começa a rodada na terceira posição, com 55 pontos, longe do líder Palmeiras (68) e Internacional (60). O foco principal agora do time carioca é conquistar o título da Copa Libertadores, que será disputado dia 29 diante do Athletico-PR, em jogo único, em Guayaquil, no Equador. O América-MG é o oitavo, com 45, atrás do rival Atlético-MG, em sétimo com 47.

Jogadores do Flamengo desembarcam em BH para partida contra América-MG. Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo não perde há quatro jogos no Brasileirão e vem de vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã. O título da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no meio da semana, aumentou ainda mais o moral do time, ao mesmo tempo que deixou alguns alertas, já que a conquista foi decidida nos pênaltis.

Do lado do América-MG, o foco é conquistar novamente uma vaga dentro da zona do clubes que irão se garantir na Copa Libertadores. Por isso a vitória é fundamental, ainda mais após a derrota, em casa, para o Fortaleza por 2 a 1 na rodada passada.

Pensando na Libertadores e no cansaço do time após o jogo pela Copa do Brasil, Dorival Júnior deverá apostar em um time totalmente reserva. O único atleta que poderá seguir entre os titulares, além, claro, do goleiro Santos, é o volante João Gomes, justamente por não ter disputado o jogo final frente ao Corinthians. Ele estava suspenso.

Este jogo acaba sendo uma nova chance para o meia Éverton Cebolinha tentar convencer Dorival a dar uma chance no time titular, assim como o atacante Marinho, que vem perdendo espaço com o andamento da temporada. “Tomamos uma decisão ao lado da diretoria para viver o que estamos construindo no Flamengo. Não deixamos o Brasileirão de lado, mas focamos nas Copas. Vamos seguir buscando pontuar para terminar na melhor colocação possível”, reafirmou Dorival Júnior.

Do lado mineiro, o técnico Vagner Mancini não contará com Emmanuel Martínez, com um trauma no pé direito. O atacante Everaldo sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita, mas tem grandes chances de aparecer entre os relacionados.

Além de Everaldo, devem retornar ao time o lateral Raúl Cáceres e o volante Lucas Kal. O técnico Mancini, no entanto, vem rodando o elenco e indicou novas mudanças. Alê e Benítez brigam por uma posição no meio, assim como Ricardo Silva e Iago Maidana na defesa.

“O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil na quarta-feira. É um time de muita qualidade e que vai nos impor muita dificuldade. Mas vamos jogar ao lado de nossa torcida e esperamos conquistar um grande resultado”, previu Mancini.