Decisivo em mais um título do Grêmio, Suárez diz: ‘Sigo querendo mais’

Multicampeão por onde passou, Luis Suárez já conquistou duas taças com o Grêmio em apenas quatro meses de clube. O uruguaio foi decisivo na vitória sobre o Caxias por 1 a 0, na Arena do Grêmio, neste sábado. “Fominha”, ele afirmou que quer mais com a camisa tricolor.

“O mais importante é o trabalho da equipe. Estamos trabalhando muito para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. O treinador sabe como eu trabalho. Tive sorte de vencer muitas coisas, mas sigo querendo mais. Renato é muito importante para mim, para minha carreira e para o Grêmio”, disse o atacante.

O uruguaio falou ainda dos próximos objetivos com a equipe gremista. “Temos a Copa do Brasil pela frente, muita motivação. Logo começa o Brasileirão também e queremos brigar pelo título”, afirmou.

Luis Suárez foi o grande nome da final do Gauchão marcando o gol da vitória do Grêmio Foto: Ricardo Rimoli / EFE

O meia Vina também elogiou o uruguaio e não escondeu a felicidade de conquistar o primeiro título com a camisa do Grêmio. Ele deixou o Ceará a pedido do técnico Renato Gaúcho.

“O Suarez é diferente. É experiente, ídolo. Eu fico muito feliz de estar compartilhando momentos assim com ele. Espero que seja o primeiro de muitos. Bom demais fazer história. Escolhi estar aqui. Sabia desse projeto. Agora é pensar na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Grêmio tem que buscar sempre o título”, disse.

O Grêmio não terá muito tempo para comemorar. Na quinta-feira, o time tricolor enfrentará o ABC, às 21h30, no Frasqueirão, em Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil.