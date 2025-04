Decisões políticas, amadorismo e estrutura: por que arbitragem brasileira está em crise

Algumas coisas não mudam no futebol brasileiro ano após ano, rodada após rodada do Brasileirão: as críticas à arbitragem devidos aos erros em profusão, os afastamentos constantes dos profissionais e a falta de vínculo empregatício com as entidades com as quais estão ligados. Nesta temporada, as cobranças se tornaram mais intensas após as falhas dos juízes que apitaram Sport 1 x 2 Palmeiras e Inter 3 x 0 Cruzeiro, em duelos da segunda rodada da competição. Os equívocos foram reconhecidos pela própria CBF.

As falhas dos árbitros são “combatidas” com as mesmas medidas há anos: a curto prazo, mandando os profissionais para a geladeira por alguns dias; a longo prazo, trocando o comando da arbitragem brasileira. Seguirá a crise no apito se não for profissionalizado o trabalho da arbitragem de futebol no Brasil, avalia Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem e ex-árbitro brasileiro que mais apitou jogos de Copas do Mundo (Japão/Coreia do Sul-2002, Alemanha-2006 e África do Sul-2010).

O árbitro é uma figura amadora cobrada como profissional. Eles têm de ter salário e estrutura, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, além de um centro de treinamento para onde eles possam ir convocados pela CBF Carlos Eugênio Simon

Crise no apito fez CBF organizar treinamentos para árbitros no Rio Foto: Thais Magalhães/CBF

PUBLICIDADE Neste ano, cobrado, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, promoveu uma espécie de reformulação ao demitir Wilson Luiz Seneme, substituído pelo ex-árbitro Rodrigo Martins Cintra, que coordena uma equipe com seis profissionais: Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luis Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida, Emerson Filipino Coelho. A CBF também criou um comitê consultivo permanente para acomodar o chamado Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI). Esse grupo tem o italiano Nicola Rizzoli e o argentino Néstor Pitana, que apitaram as finais da Copa do Mundo de 2014 e 2018, além do brasileiro Sandro Meira Ricci.

Publicidade

Foi um parecer do CCEI que apontou os erros nos jogos Inter x Cruzeiro e Sport x Palmeiras e que serviu como base para a CBF afastar os árbitros Marcelo de Lima Henrique e Bruno Arleu de Araújo. “Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos”, argumentou Rodrigo Cintra.

Idealizador do VAR e por 15 anos o profissional que fazia análise sobre o desempenho dos árbitros dentro da CBF, o baiano Manoel Serapião entende que mandar os juízes pra geladeira é uma medida inócua.

Para mim, ninguém pode ser punido por incapacidade. Tem de ser punido por um ato antiético ou ilegal. Tem de ser corrigido no treinamento. O incapacitado você treina, você acolhe e dá base para ele se fortalecer. Manoel Serapião, analista de arbitragem

Ele argumenta que o afastamento baixa a autoestima dos juízes, provoca tensão e insegurança e causa uma exposição desnecessária.

“O certo é após cada jogo, você analisar o vídeo com o árbitro. A gente só ataca o problema com punição e vê apenas os erros a cada jogo. Se os árbitros se dedicassem, com filosofia pré-definida, eles estariam em campo mais bem preparados”, avalia Serapião, segundo o qual a CBF tira o árbitro que erra da escala geralmente por causa de “gritaria” de presidentes de clubes, como o do Sport, Yuri Romão, revoltado com o pênalti marcado contra seu time.

Publicidade

“A CBF adota uma postura política e abominável. Você só pune o árbitro que prejudicou o clube que grita? E o clube que não grita você deixa pra lá?”, questiona. “A CBF pensa apenas em dar satisfação política”.

CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico para o Palmeiras: ‘Não muda a trajetória da bola’; ouça 2:41 Lance garantiu a vitória por 2 a 1 do time paulista contra o Sport, neste domingo, pelo Brasileirão

Simon concorda que não é eficaz a chamada “reciclagem”. “O árbitro precisa de tranquilidade para exercer sua função na plenitude. Punir árbitro assim não dá tranquilidade”.

Mesmo pensamento tem o ex-árbitro e comentarista de arbitragem da Record, Sálvio Spínola. “A CBF não corrige a arbitragem. Ela pune pra galera”.

Spínola considera que uma das razões da crise no apito é não existir segurança jurídica para os árbitros, uma vez que eles não são vinculados juridicamente a nenhuma entidade. Hoje, Segundo a legislação vigente, juízes e bandeirinhas são trabalhadores autônomos, pagos a cada partida realizada.

Publicidade

Acho que o problema crônico é não haver uma relação formal com as entidades. O árbitro é um ‘camelô', falta uma relação formal. Sálvio Spínola, ex-árbitro e comentarista da Record

Mesmo arrecadando mais de R$ 1 bilhão em 2023, a CBF, sob Ednaldo, engavetou projeto apresentado por Seneme para construção um centro de treinamento exclusivo para árbitros, como mostrou reportagem da revista Piauí, e cortou verba para qualificar os juízes a partir de uma escola de arbitragem.

“A CBF é a única confederação no mundo que não forma árbitro. Quem forma árbitro no Brasil são as 27 federações. Ela qualifica, dá treinamento, mas é a única que não forma”, constata Spínola.

Bruno Arleu de Araújo foi o responsável pela arbitragem de Sport x Palmeiras. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Depois do péssimo desempenho de alguns dos principais árbitros brasileiros, a CBF resolveu concentrar árbitros e assistentes antes do início da quarta rodada do Brasileirão para um treinamento. Eles vão se apresentar no dia 14 para as atividades no campo do Clube da Aeronáutica (CAER) e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), no Rio. Antes, os profissionais vinham somente assistindo a aulas online. “O objetivo é fazer todo o trabalho de campo, de mecânica de arbitragem, simulação de jogo com a nossa equipe de instrutores”, afirmou Cintra.

Serapião e Spínola apontam decisões políticas da CBF, e não técnicas, como outros motivos que impedem o avanço da arbitragem do futebol brasileiro. “A CBF pensa apenas em dar satisfação política. Toda a estrutura precisa mudar”, critica Serapião.

Publicidade

A remuneração é justa, avaliam os ex-árbitros ouvidos pelo Estadão. No entanto, eles apontam a necessidade de haver um salário fixo, e não apenas o pagamento por jogo. “Reduzir por jogo e pôr um fixo para os árbitros dá segurança para os árbitros”, opina Spínola, segundo o qual os donos do apito vivem inseguros e tenso à espera da escala de cada partida. “A CBF é quem melhor paga por jogo e quem pior paga por mês”.

“A remuneração é destacada, não pode ser um fator de desestímulo. Acho que deveria haver uma bolsa, um valor fixo, mais um adicional quando for apitar. O árbitro sofre de ansiedade, quando não é escalado fica chateado. Quando se contunde, quando vai pra geladeira não ganha. Manoel Serapião

Todos os árbitros são formados, embora a maioria dos que compõem a elite não atuem mais em suas áreas porque obtêm remuneração alta apitando jogos importantes. Juiz que revoltou o Sport ao marcar pênalti para o Palmeiras no último domingo, Bruno Arleu de Araújo é policial militar do Rio de Janeiro. Já Edina Alves é professora de educação física e Flavio Rodrigues de Souza, representante comercial.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, criou comitê consultivos com ex-árbitros internacionais Foto: Staff Images/CBF

Como é em outras ligas

Segundo o The Athletic, LaLiga é quem melhor remunera seus árbitros. Árbitros espanhóis têm salário de US$ 157,1 mil (R$ 944 mil), além de um adicional de US$ 5,31 mil (R$ 31 mil) por partida. No caso de árbitros de vídeo, o valor adicional é de US$ 2,65 mil (R$ 16 mil). Eles ainda recebem US$ 27,68 mil (R$ 166 mil) por ano, referentes a direitos de imagens pelas propagandas no uniforme.

Na Inglaterra, o pagamento é feito conforme uma escala que depende do nível de experiência e classificação do árbitro, podendo pagar entre U$ 92,37 mil (R$ 555 mil), US$ 132,84 mil (R$ 800 mil) e US$ 185,84 (R$ 1,1 mil). Por jogo, há o pagamento de US$ 1,4 mil (R$ 8,4 mil) ou US$ 1,05 mil (R$ 6 mil) em caso de assistentes de vídeo.

Publicidade

A Premier League também oferece um bônus de desempenho e acertos, com base na supervisão do Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão responsável pelo desenvolvimento e as nomeações de árbitros no futebol inglês. Conforme o The Athletic, os valores pagos na MLS, liga norte-americana, são similares aos dessas duas ligas europeias. Na sequência, vêm Itália, Alemanha e França.

A Inglaterra é um dos poucos países onde a arbitragem é profissionalizada, com uma estrutura que disponibiliza preparador físico, psicólogo, médico e fisioterapeuta aos juízes. Lá, os contratos são por temporada e, ao final de cada jornada, o desempenho dos profissionais é avaliado. Os piores não têm seus contratos renovados. Em Portugal, apenas árbitros com escudo Fifa podem aderir à profissionalização. A federação do país limita o número argumentando os altos custos com encargos trabalhistas.