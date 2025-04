Defensa y Justicia x Vitória na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Defensa y Justicia e Vitória está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo streaming Disney+ e pelo canal de TV fechada ESPN.

Na rodada de estreia, o Defensa y Justicia empatou em 0 a 0 contra o Cerro Largo. Por isso, com um ponto, o clube é o último colocado do Grupo B. À sua frente, porém, todas as demais equipes também possuem um único ponto: na primeira rodada, os quatro times integrantes desse grupo protagonizaram empates. Assim, quem ganhar nesta segunda rodada, pode assumir a liderança, atualmente ocupada pelo Universidad Católica.

Veja onde assistir a Defensa y Justicia x Vitória ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Vitória, que também empatou na primeira rodada do torneio, é o segundo colocado do seu grupo. Contra o Universidad Católica, o time conseguiu fechar o placar em 1 a 1. O resultado é melhor do que o alcançado no Brasileirão até agora. Em duas rodadas, o clube baiano perdeu duas vezes consecutivas na competição nacional.

DEFENSA Y JUSTICIA X VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 10/04/2025

10/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela (ARG)

ONDE ASSISTIR A DEFENSA Y JUSTICIA X VITÓRIA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO DEFENSA Y JUSTICIA

DEFENSA Y JUSTICIA: Bologna; Ferreira, Pérez, Balanta e Cannavó; Gutiérrez, Pérez e Miritello; Schamine, Togni e González. Técnico: Pablo de Muner.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Zé Marcos, Lucas Halter e Jamerson; Ryller, Erick e William Oliveira; Baralhas, Matheuzinho e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE DEFENSA Y JUSTICIA E VITÓRIA

06/04 - Argentinos Juniors 4 x 1 Defensa y Justicia - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino 06/04 - Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão