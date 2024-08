Defesa coloca Willian Bigode como ‘grande vítima’ em processo de Mayke no caso das criptomoedas

As partes envolvidas aguardavam a citação dos sócios da XLand no processo para receberem o prazo de apresentação da defesa, pois, em ações com vários réus, é determinado que tal prazo só comece a partir do momento em que todos forem notificados, o que já aconteceu. Autor da ação, Mayke foi notificado nesta sexta-feira e tem 15 dias para se manifestar sobre a argumentação dos réus. O Estadão procurou o estafe do lateral-direito do Palmeiras, que se disse confortável com o que foi apresentado até o momento.

“O estafe jurídico de Mayke informa que todas as decisões favoráveis, recebidas até o momento, são baseadas em robusta documentação e provas anexadas ao processo, que foram minuciosamente analisadas pela Justiça. A reportagem trata de uma manifestação da outra parte, que, obviamente, será respondida de forma judicial e não será baseada em argumentos, mas em provas, como tem sido a nossa postura desde a abertura do processo”, comunicou a assessoria de imprensa do atleta.