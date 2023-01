Deivid minimiza empate na estreia e elogia atuação do Cruzeiro

O Cruzeiro não passou de um empate por 1 a 1 diante do Criciúma na estreia da Copa Sul-Minas-Rio, na última quarta-feira, fora de casa. Apesar do resultado diante de um adversário da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Deivid ficou satisfeito com o desempenho de seus comandados e preferiu fazer elogios do que criticar as falhas.

"É muito difícil jogar aqui contra o Criciúma, mas conseguimos mostrar nosso ritmo de jogo, conseguimos jogar, tocar a bola, nos impusemos na partida e isso foi interessante. Claro que precisamos melhorar algumas coisas ainda, mas para a primeira partida que valem os três pontos, eu gostei muito da equipe", disse.

Deivid, ex-atacante, assumiu o Cruzeiro nesta temporada Foto: Washington Alves/Light Press

Na quarta, o Cruzeiro abriu o placar com Alisson, mas levou o empate pouco depois, em falha de Fábio. O goleiro, no entanto, se redimiu depois e fez ótimas defesas, assim como o arqueiro do Criciúma, Luiz, que impediu que os mineiros voltassem a ficar à frente no placar.

"Precisamos dar méritos ao adversário que se aproveitou de um erro nosso e marcou seu gol. Tivemos a posse de bola, controlamos o jogo e chegamos mais perto do gol adversário. O Luiz foi muito bem na partida e evitou as nossas finalizações. Fábio também fez ótimas defesas, importantíssimas para a equipe. Mas vale ressaltar que nós criamos e agora precisamos treinar para concretizar as chances em gol", comentou Deivid.

Agora, o Cruzeiro se prepara para a estreia no Campeonato Mineiro, domingo, com a URT, no Mineirão, e o treinador pediu a presença da torcida celeste. "Espero que o torcedor encha o Mineirão e vá torcer para o time, precisamos que o torcedor venha junto conosco, venha nos apoiar, para que cada dia possamos crescer mais ainda."