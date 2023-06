O Corinthians perdeu para o Independiente del Valle nesta quarta-feira por 3 a 0, em Quito, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe corintiana se despede do torneio continental e luta na última partida por um lugar nos playoffs da Copa Sul-Americana, diante do Liverpool, do Uruguai. Assista os gols e melhores momentos de Del Valle 3 x 0 Corinthians: