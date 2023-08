Morreu nesta quarta-feira o jogador Deon, de 36 anos, durante um treinamento do Bahia de Feira de Santana, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e a elite do Campeonato Baiano. O atleta passou mal na atividade, foi socorrido, mas não resistiu.

Nas redes sociais, o Bahia de Feira lamentou a morte de Deon, que vestiu a camisa do clube por seis temporadas e segundo a instituição era “motivo de orgulho para o clube e a cidade.”

“É com imenso pesar que o Bahia de Feira comunica o falecimento de José Aldean Oliveira de Jesus, nosso atacante, motivo de tanto orgulho para o time e nossa cidade. Deon foi um jogador exemplar e sempre será lembrado por todos nós. A família Bahia de Feira lamenta profundamente essa perda. Em nome de toda a diretoria, apresentamos a nossa solidariedade e condolência á família, jogadores, amigos e torcedores nesse momento difícil e de grande dor. O Bahia de Feira está de luto”, escreveu o clube no Instagram.

Na atual temporada, Deon participou de 23 partidas, anotando cinco gols e uma assistência. O jogador atuou na partida com o Potiguar pela segunda fase da Série D, na qual o Bahia de Feira saiu vencedor após triunfo simples no tempo normal e classificação nos pênaltis por 7 a 6. Neste sábado, acontece o duelo de ida das oitavas de final diante do Nacional-AM.

Quem também se manifestou foi o Bahia, da capital Salvador. O clube tricolor foi casa de Deon entre 2006 e 2008.