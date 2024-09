O clássico com o São Paulo pela 28ª rodada do Brasileirão está marcado para domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília — o Morumbi irá receber shows do cantor Bruno Mars. O time do Parque São Jorge está na 17ª colocação, com 28 pontos. Um resultado positivo na capital federal pode tirar o time do Z-4 já na próxima rodada caso Criciúma e Vitória tropecem.

Resta ao Fortaleza, atual vice-campeão da Sul-Americana, seguir firme na briga pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O tricolor cearense faz ótima campanha e ocupa a terceira posição, com 52 pontos, a quatro do líder Botafogo. O próximo compromisso da equipe será no domingo, às 16h, contra o Cuiabá, no Castelão.