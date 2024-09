Memphis Depay no Corinthians: por que atacante holandês pode escolher jogar no Brasil?

O atacante Memphis Depay pode pintar como opção de Ramón Díaz no ataque do Corinthians. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Atlético de Madrid, o jogador despertou interesse da direção corintiana. Com experiência em grandes clubes, Eurocopa e Copa do Mundo, o atleta de 30 anos pode ser a contratação com o nome mais pesado da gestão Augusto Melo.

O acordo entre Corinthians e Depay seria viável diante de não haver a necessidade de pagamento a um clube que detém os direitos do jogador. O Atlético assinou com Julián Álvarez e Alexander Sorloth para o ataque e optou por não renovar com o holandês.

Cabe no seu time? Veja jogadores 'nível Europa' livres no mercado

Memphis Depay deixou o Atlético de Madrid após fim de contrato com o clube espanhol. Foto: Atlético de Madrid via Facebook

PUBLICIDADE Para permanecer nas convocações da Holanda, Depay deve procurar um mercado competitivo. Ainda nesta semana, o treinador da seleção Ronald Koeman barrou o meia Steven Bergwijn, que trocou o Ajax pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Durante uma coletiva de imprensa, Koeman criticou a decisão do atleta. “Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira”, disparou o ex-zagueiro, que comandou a seleção pela primeira vez entre 2018 e 2020 e, depois desde 2022 até agora.

“Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão”, questionou Koeman.

De acordo com UOL, Depay conta com outras propostas, da Espanha e da Arábia Saudita. A permanência no futebol europeu é prioridade, mas ele deve preferir o Corinthians a uma equipe saudita. O time paulista se favoreceria ao poder inscrever o holandês nas três competições que disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), mesmo após o fechamento da janela de transferências, na última segunda-feira, 2, já que Depay não tem vínculo com outro clube.

Como o Corinthians vai pagar Memphis Depay?

Os custos com o jogador seriam bancados pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube paulista. Conforme o Estadão mostrou, em julho, a casa de apostas pagará R$ 56,5 milhões ao Corinthians neste primeiro ano de contrato. Além disso, outros R$ 57 milhões são destinados para contratação de um jogador, a qualquer momento da duração do acordo. Desde o início do mandato de Augusto Melo, o presidente não escondeu a vontade de assinar com um atleta de peso, capaz de mobilizar ainda mais a torcida.

Publicidade

O modelo de negócio não seria novo para patrocinadora. A Esportes da Sorte também é parceira do Grêmio. Foi a empresa que bancou parte dos custos de Luis Suárez no clube gaúcho, em 2023. O salário do uruguaio chegava a R$ 2 milhões mensais. Memphis receberia no Corinthians um valor semelhante.

Qual é o histórico da carreira de Memphis Depay?

Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012. Em seguida, passou por Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na última temporada, ele entrou em campo 31 vezes pelo clube espanhol, marcou nove gols e concedeu duas assistências.

Ainda com 20 anos, em 2014, ele foi um dos destaques da seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Outro lampejo pela Laranja Mecânica foi na Eurocopa de 2021. Ainda em meio o torneio, ele foi anunciado pelo Barcelona.

Em 2024, ele fez parte do elenco que levou a Holanda até semifinal da Eurocopa. Entretanto, o time foi derrotado pela Inglaterra. No torneio, Depay fez apenas um gol, na derrota por 3 a 2 para a Áustria, ainda na fase de grupos.