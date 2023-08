Tricampeão da Libertadores, o Palmeiras continua sua jornada em busca do tetra. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), abre o confronto das quartas de final diante do surpreendente Deportivo Pereira, da Colômbia. O palco do jogo será o estádio Hernán Ramírez Villegas.

O Palmeiras joga as quartas de final da Libertadores pelo sexto ano consecutivo, transformando-se no dono da sequência mais longa na história do torneio, junto com o Boca Juniors (2000-2005). O time de Abel Ferreira, este bicampeão do torneio, se classificou à semifinal nas últimas três edições.

Time no qual se aposentou o lendário goleiro René Higuita, o Deportivo Pereira, atual campeão colombiano, é estreante na competição e faz, em sua primeira participação no torneio mais importante da América do Sul, uma campanha memorável, com vitória sobre o temido Boca Juniors na fase de grupos e responsável pela eliminação do Independiente del Valle, campeão da última edição da Sul-Americana. Por isso, ainda que o rival não tenha tradição na Libertadores, o Palmeiras encara os colombianos com respeito.

Deportivo Pereira e Palmeiras se enfrentam nas quartas da Libertadores Foto: Arte/Estadão

DEPORTIVO PEREIRA x PALMEIRAS

DATA : 23/08/2023.

: 23/08/2023. HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL : Pereira, na Colômbia.

: Pereira, na Colômbia. ESTÁDIO: Hernán Ramírez Villegas.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Globo.

ESPN.

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

DEPORTIVO PEREIRA : Quintana; Garcés, Quintero, Ramírez; Moreno, Angulo, Vásquez, Zulaga, Fory; Angelo Rodríguez e Adrian “Rocky” Balboa. Técnico : Alejandro Restrepo.

: Quintana; Garcés, Quintero, Ramírez; Moreno, Angulo, Vásquez, Zulaga, Fory; Angelo Rodríguez e Adrian “Rocky” Balboa. : Alejandro Restrepo. PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS