Deportivo Táchira x Flamengo na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Deportivo Táchira e Flamengo está marcada para acontecer nesta quinta, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pela TV fechada na ESPN e pelo streaming no Disney+.

Líder e atual campeão do Campeonato Venezuelano, o Deportivo Táchira conseguiu vencer seu último compromisso diante do Estudiantes de Mérida, fora de casa, na última sexta-feira (28), por 3 a 2. O treinador Pérez Greco terá seus principais jogadores à disposição, entre eles o atacante Lucas Cano, que anotou 16 gols em 2024, quando atuava pelo Huancayo, do Peru.

Deportivo Táchira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira em San Cristóbal. Foto: Arte/Estadão

Após empatar na estreia do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís inicia o torneio continental como um dos favoritos ao titulo. Para o jogo de hoje o elenco conta com algumas ausências, entra elas a do lateral direito Wesley e do meia Gerson, ambos lesionados. Varela será o substituo pela ala. Na frente, o comandante ainda não definiu a formação.

DEPORTIVO TÁCHIRA X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

DATA : 03/04/2025 (quinta-feira)

: 03/04/2025 (quinta-feira) HORÁRIO : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela

ONDE ASSISTIR A DEPORTIVO TÁCHIRA X FLAMENGO AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Disney+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO DEPORTIVO TÁCHIRA

DEPORTIVO TÁCHIRA: Jesús Camargo; Rosales, Vivas, Maidana e Yanniel Hernández; Carlos Sosa, Maurice Cova e Fioravanti; Balza; Lucas Cano e Bryan Castillo. Técnico: Pérez Greco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz (Allan); Luiz Araújo, Michael (Cebolinha), Bruno Henrique e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE DEPORTIVO TÁCHIRA E FLAMENGO

28/03 - Estudiantes de Mérida 2 x 3 Deportivo Táchira - Campeonato Venezuelano

- Campeonato Venezuelano 29/03 - Flamengo 1 x 1 Internacional - Brasileirão