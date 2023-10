Derrota de 7 a 1 do Santos está entre maiores goleadas do Brasileirão por pontos corridos; relembre

O Santos viveu um dos maiores vexames de sua história centenária neste domingo. Na véspera do aniversário de Pelé, que completaria 83 anos nesta segunda-feira, o time da Baixada foi goleado por 7 a 1 pelo Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Marcelo Fernandes levou quatro gols ainda no primeiro tempo, e continuou ser vazada na etapa final. O resultado manteve o time santista na zona de rebaixamento, com 30 pontos, na 18ª colocação. A derrota por 7 a 1 do Santos para o Inter está entre as cinco maiores goleadas da história do Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, em 2003.

Naquele ano, Goiás e Cruzeiro aplicaram o elástico placar de 7 a 0 contra Juventude e Bahia, respectivamente. A equipe de Caxias do Sul conseguiu escapar do rebaixamento naquela temporada, mas o tricolor baiano não teve a mesma sorte e caiu para a segunda divisão do Brasileiro.

Santos igualou pior derrota na história do Brasileirão ao ser goleado por 7 a 1 para o Inter. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Pelo Brasileirão de 2004, o São Paulo venceu o Paysandu, também por 7 a 0, no Morumbi, igualando os placares de Goiás e Cruzeiro no ano anterior e se colocando entre os maiores carrascos da competição. Os gols foram marcados por Cicinho e Grafite, duas vezes cada, Nildo, Souza e Jean. Naquela edição, o Paysandu também conseguiu evitar a queda para a Série B.

Continua após a publicidade

O top 5 de maiores goleadas do Brasileirão é fechado com dois resultados amargos para os santistas. O 7 a 1 para o Inter neste domingo igualou o placar da derrota sofrida no clássico com o Corinthians, em 2005, no Pacaembu. Na ocasião, Carlitos Tevez, três vezes, Nilmar, duas, Rosinei e Marcelo Mattos fizeram os gols do time do Parque São Jorge, enquanto Genílson fez o gol de honra do Santos.

Os outros jogos com o mesmo placar são: Fluminense 7 x 1 Juventude, na edição de 2004, e Figueirense 1 x 7 Grêmio, em 2008.

Levando em consideração todas as edições do Campeonato Brasileiro, a maior goleada da competição pertence ao Corinthians, que venceu o Tiradentes, do Piauí, por 10 a 1, em 1983. No ano seguinte, o Vasco derrotou a Tuna Luso, do Pará, por 9 a 0, ficando com a segunda colocação da lista.

Maiores goleadas do Brasileirão por pontos corridos