Derrota para Camarões é a primeira do Brasil na fase de grupos em Copas do Mundo desde 1998

O Brasil saiu do Estádio Lusail, nesta sexta-feira, derrotado por Camarões pelo placar de 1 a 0 no último jogo da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Perder no começo do torneio não é algo que a torcida brasileira está acostumada. É a primeira vez, desde o Mundial da França, em 1998, que a seleção não é superada para os adversários da sua chave — e é a segunda desde 1966.

Na Copa em solo francês, o Brasil perdeu para a Noruega na terceira apresentação da equipe no torneio. Na ocasião, a então equipe treinada pelo técnico Zagallo já tinha conseguido a classificação depois de vencer a Escócia na estreia, por 2 a 1, e Marrocos no jogo seguinte, por 3 a 0.

Apesar do tropeço contra os noruegueses, a seleção brasileira encerrou a primeira fase na liderança do seu grupo, e terminou o Mundial na segunda colocação após ser superada pela França, donas da casa, na final.

Em 1998, na Copa do Mundo disputada França, o Brasil perdeu para a Noruega na fase de grupos por 2 a 1. Foto: Celio Junior / Agência Estado

De lá para cá, o Brasil sempre teve campanhas invictas nesta primeira parte da competição. Em 2002 e 2006, venceu os três jogos da chave e se classificou com 100% de aproveitamento. Nas três Copas seguintes, entre 2010 e 2018, a seleção fez três campanhas idênticas: duas vitórias, um empate, e sete pontos conquistados — e sempre terminou líder.

Assim como foi em 1998, a derrota para Camarões nesta sexta não tirou do Brasil o posto de dono da melhor campanha do Grupo G da Copa do Catar. Com 6 pontos, o time avança para as oitavas e enfrenta a Coréia do Sul, que ficou em segundo do Grupo H. A partida será na próxima segunda-feira, às 16h, no Estádio 974, em Doha.

A derrota para Camarões, porém, impediu também o Brasil de ser a única seleção do Mundial a terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. É a primeira vez que isso acontece desde 1994, na Copa dos Estados Unidos, e a primeira no atual modelo de competição, disputado com 32 seleções.

Se a última derrota na fase de grupos já pode ser considerada um passado distante — 24 anos —, a penúltima vez está ainda mais remota: 1966, na Copa da Inglaterra. Na época, o Brasil perdeu para as seleções da Hungria e Portugal e foi desclassificada do Mundial logo na primeira fase.