Derrota para o Flamengo não abala o interino Claudiomiro: ‘Não se fala em rebaixamento no Santos’

A derrota por 3 a 2 para o Flamengo, neste domingo, na Vila Belmiro, que elevou para dez jogos o jejum de vitória do Santos não abalou Claudiomiro. Segundo o técnico interino, o perigo de rebaixamento ainda não é um assunto no clube, mesmo com o time há dez jogos sem vitória e na 13ª colocação do Brasileirão.

“Fizemos a 12ª rodada, então temos 26 partidas pela frente e acho que é muito cedo e precipitado se falar em rebaixamento. Isso de maneira alguma. Isso não se cogita e não se fala aqui dentro do clube”, disse Claudiomiro, que vai ser auxiliar de Paulo Turra, apresentado na sexta-feira como novo comandante do time, em substituição a Odair Hellmann, demitido após a derrota no clássico diante do Corinthians na quarta-feira passada.

Claudiomiro rechaçou preocupação com rebaixamento no Santos. Foto: Reprodução/Sportv

“Tentamos treinar, motivar os atletas, dar uma segurança para que eles possam a cada jogo entrar focados e determinados em fazer aquilo que trabalhamos durante a semana. Às vezes, as coisas não acontecem da forma como queremos, e aí os resultados não aparecem”, afirmou Claudiomiro, que explicou pela opção por praticamente repetir a escalação da equipe derrotada pelo Corinthians.

“A escolha foi de manter praticamente quase toda a equipe, teve só a troca do Gabriel para a direita e a entrada do (Lucas) Pires pela esquerda sem o João Lucas. Foi para não desfigurar a equipe que já vinha jogando há alguns jogos. Foi pouco tempo para treinarmos alguma coisa, fazer algumas mudanças. Esse foi o motivo de manter a equipe, ter mais entrosamento”, disse o interino.

Na próxima quinta-feira, o Santos encerra a sua participação na Copa Sul-Americana, às 19 horas, contra o Blooming da Bolívia, novamente na Vila Belmiro. Com apenas quatro pontos, o elenco santista entra em campo já eliminado na primeira fase da competição.