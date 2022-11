Deschamps descarta revanche com Dinamarca e quer França ‘perto da perfeição’

Publicidade

A Dinamarca vem sendo uma “pedra no sapato” da França em 2022. A equipe do técnico Didier Deschamps perdeu os dois confrontos diante dos dinamarqueses na Liga das Nações da Uefa. Agora, eles voltam a se encontrar, desta vez, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O treinador, no entanto, descartou o clima de revanche para o duelo deste sábado, às 13h (horário de Brasília), no 974 Stadium.

Em junho, a França recebeu a Dinamarca no Stade de France e perdeu por 2 a 1, em sua estreia na Liga das Nações. Na rodada final, em Copenhague, voltou a ser derrotada, desta vez, por 2 a 0, resultados que fizeram Deschamps não menosprezar o adversário, que não está na lista dos favoritos desta Copa.

“Em muitos casos, a Dinamarca é um time subestimado. Eles nos venceram duas vezes entre junho e setembro, então temos que buscar que isso não seja o caso amanhã (sábado). Não é uma vingança. Conhecemos os jogadores dinamarqueses e eles nos conhecem. Havia um cenário em junho, que foi diferente de setembro e será diferente amanhã de novo. Tudo o que aconteceu antes é útil para nós, mas também para a seleção dinamarquesa”, explicou o treinador.

A seleção da Dinamarca já soma duas vitórias sobre a França em 2022, em jogos da Liga das Nações da Uefa. Foto: Jean-Francois Badias/AP

Deschamps também elencou os erros cometidos pela França na vitória por 4 a 1 sobre a Austrália, na estreia da Copa do Mundo, e enfatizou que quer sua equipe jogando o mais perto da perfeição possível.

“Além do gol que eles marcaram contra nós, houve outras três jogadas que falhamos e em outras que deveríamos ter reagido melhor. Para alguns, quatro erros contra a Austrália são muito, para outros não. Sabemos que a perfeição não existe, mas é preciso buscar chegar o mais perto possível”, completou.

O treinador sinalizou ainda que mudará o time para a partida deste sábado e indicou que relacionará Raphael Varane, recuperado de problemas físicos. Por outro lado, Coman perdeu as últimas atividades após reclamar de dores musculares. Há possibilidade do atacante ser preservado.

“Ele (Varane) poderia ter jogado o primeiro jogo, estava em forma. Ele não está menos apto ou mais apto para o segundo. São escolhas que podem estar relacionadas à experiência, que ele tem alguma. Os jogadores que estiverem em campo estarão muito envolvidos na partida”, finalizou.

A França lidera o Grupo D com três pontos, seguida por Tunísia e Dinamarca, com um. A Austrália ainda não pontuou. Depois de enfrentar sua “pedra no sapato”, a atual campeã mundial encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar em duelo com a Tunísia, marcado para o dia 30/11, no Estádio Al Janoub.