Deschamps diz que França foi ‘apática’ em derrota, com os reservas, para a Tunísia

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - A França entrou em campo para jogar sua última partida pela fase de Grupos da Copa do Catar com um time recheado de reservas. E isso teve um preço: os atuais campeões levaram sufoco. Em um estádio em que a torcida da Tunísia era a esmagadora, e barulhenta, maioria, cantando e agitando bandeiras vermelhas, os africanos celebraram uma histórica vitória, por 1 a 0. Para o técnico dos europeus, Didier Deschamps, faltou bom futebol.

Leia também Tunísia 1 x 0 França: assista aos melhores momentos da partida do Grupo D da Copa do Mundo

“Sabia que corríamos riscos ao fazermos tantas mudanças no nosso time“, disse o treinador. “Mesmo assim, temos que pensar nas fases decisivas. Recuperar jogadores titulares era imprescindível. Nosso time não mostrou seu nível de jogo. Mostramos uma apatia que não nos é habitual”, complementou.

Seleção francesa sai abatida de campo com a derrota para a Tunísia; mesmo classificado, Deschamps queria vitória. Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

Com a classificação assegurada para as oitavas-de-final, Deschamps cumpriu o que se esperava: para evitar desgaste de jogadores fundamentais, como Griezmann e Mbappé. “Frase disse o técnico da França, Didier Deschamps.

O técnico francês fez nada menos do nove substituições em seu time: entraram o goleiro Mandanda, que, aos 37 anos e 247 dias, tornou-se o jogador mais idoso a jogar pela França; o lateral-direito Disasi, que estreou em Mundiais; na lateral-esquerda, Deschamps improvisou Camavinga; Konaté entrou na zaga; no meio-campo, caras novas, como Fofana, Veretout e Guedouzi; com Mbappé e Griezmann sentados no banco de reservas, Coman e Kolo Muani formaram o ataque.

Os franceses levaram alguns minutos tentando acertar-se em campo. Além do gol de Ghandri, que foi anulado, os tunisianos rondavam com perigo a meta de Mandanda. Mesmo sem ter o controle da posse de bola, a França deu a impressão que tinha achado o posicionamento certo para defender-se, mas, aos 13 minutos do segundo tempo, levou o gol.

Publicidade

Deschamps ainda tentou uma reação, colocando Mbappé, Saliba, Rabiot e Griezmann no seu time, mas os tunisianos se fecharam com duas linhas de nove jogadores e congestionaram os espaços do ataque francês.

No finalzinho, Griezmann ainda fez um gol que acabou anulado pelo VAR por estar em posição irregular no início do lance. “O árbitro acertou: eu estava mesmo impedido”, disse o atacante, logo após o encerramento do jogo. “O que importa é que cumprimos o nosso objetivo e terminamos como líderes do nosso grupo”, adicionou o craque francês.

Apesar da derrota, os franceses mantiveram a liderança do Grupo D, graças ao melhor saldo de gols. A Austrália ficou com o segundo lugar ao derrotar a Dinamarca.