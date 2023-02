Descubra quem ficou com a camisa de Vini Jr. após a decisão do Mundial de Clubes

Após a vitória na final do Mundial de Clubes, com direito a dois gols e ter sido eleito o melhor jogador da competição, Vini Jr. optou por “trocar a camisa” de um jeito diferente. Depois de receber a medalha e os prêmios, o atacante brasileiro caminhou pelo campo e deu sua camisa para uma torcedora do Flamengo que estava na arquibancada.

A jovem torcedora do time brasileiro segurava um cartaz com um “Baila Vini” escrito. Os dizeres fazem referência a campanha feita nas redes sociais em apoio ao atacante quando o jogador começou a sofrer ataques racistas na Espanha.

Na decisão deste sábado, Vini Jr foi o grande nome do Real Madrid. Com dois gols e conseguindo ser o protagonista das ações do time espanhol, o brasileiro comandou a equipe na vitória por 5 a 3. Antes, pela semifinal, Vini já havia marcado um dos gols do triunfo por 4 a 1.

Vini Jr. deu sua camiseta para torcedora do Flamengo após a decisão do Mundial de Clubes Foto: REUTERS/Susana Vera

Rodrygo é hostilizado pela torcida

Durante a final do Mundial de Clubes, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi hostilizado por parte da torcida presente no estádio no Marrocos. Após a semifinal, o brasileiro comentou que esperava enfrentar o Al-Hilal na decisão e os flamenguistas não aprovaram os comentários.

Neste sábado, os torcedores do time brasileiro que estavam presentes no estádio xingaram Rodrygo durante boa parte do primeiro tempo. Após a final, o atacante se explicou em uma entrevista na zona mista

“Fui muito mal interpretado. Peço desculpas por me entenderem errado. Jamais vou desrespeitar o Flamengo ou qualquer time do Brasil. Pelo momento que o Flamengo estava, voltando de pré-temporada, por isso disse. O Al Hilal não é bobo, a gente viu”