Desfalcada, França tenta quebrar ‘maldição’ das campeãs no século 21; relembre eliminações precoces

Ganhar a Copa do Mundo é motivo de orgulho para qualquer seleção, ainda mais se for título inédito ou saída de uma seca. No entanto, os últimos times que levantaram a taça mais cobiçada do futebol passaram por momentos desagradáveis após as conquistas: a partir de 2010, todos foram eliminados na fase de grupos da edição seguinte. A “encarregada” de quebrar esse tabu em 2022 é a França, atual campeã, mas os desfalques importantes que terá em seu elenco não ajudam.

Leia também Bale salva País de Gales de derrota diante dos EUA em duelo de tempos distintos na estreia na Copa

Dois dos titulares de meio-campo na final contra a Croácia em 2018 já não estarão no Catar, eles são Pogba e Kanté, cortados por lesões às vésperas do torneio. Recentemente, Nkunku, que atua na mesma faixa, também teve sua ausência confirmada por machucar o joelho durante um treino, em uma disputa com Camavinga - que não teve maldade no lance, normal de jogo. E para piorar, o atual melhor jogador do planeta, o atacante Benzema, foi excluído do elenco pelo mesmo motivo físico. O volante Kamara, o zagueiro Kimpembé e o goleiro Maignan fecham a lista.

Benzema, atacante da França e atual melhor jogador do mundo, perderá a Copa por lesão Foto: AFP

Apesar dos importantes desfalques, a seleção francesa ainda conta com um elenco poderoso, onde se incluem os mundialmente conhecidos Lloris (goleiro), Tchouaméni (meio-campista) e as estrelas do setor ofensivo Griezmann e Mbappé.

Só que mesmo um time forte não é “imune” às zebras da primeira fase da Copa, pois são apenas três jogos, sem ida e volta, e qualquer resultado atípico pode embolar a tabela. Itália, Espanha e Alemanha não tiveram uma série de cortes e, mesmo assim, ficaram fora do mata-mata. Relembre essas edições:

Copa do Mundo de 2010 - Itália é surpreendida pela Eslováquia e fica na lanterna do Grupo F

Vittek, da Eslováquia, comemora gol feito contra a Itália. Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Campeã de 2006, a Itália chegou à África do Sul como uma das favoritas, naturalmente. Seu elenco dispensava apresentações e tinha craques como Buffon no gol, Cannavaro e Chiellini na zaga, de Rossi no meio e Gilardino no ataque. O que os torcedores da Squadra Azzurra não esperavam é que ali começaria um “martírio” de sua seleção.

Na primeira rodada, as coisas já não começaram como esperado: empate em 1 a 1 contra o Paraguai, que se mostrou um duro adversário naquela edição, tanto que passou às oitavas. Ficar em igualdade na rodada de estreia não costuma ser motivo de alerta, pois muitos grandes times não estreiam bem. O pior viria na rodada seguinte: 1 a 1 contra a zebra do grupo, Nova Zelândia, que disputava apenas sua segunda Copa.

Mesmo sem vencer até então, um triunfo simples contra a Eslováquia classificaria a Itália para a fase mata-mata, o que não chegou nem perto de acontecer. A equipe do Leste Europeu saiu na frente no primeiro tempo e ampliou para 2 a 0 na segunda etapa. Os italianos descontaram com Di Natale aos 81 minutos, mas levaram um balde de água fria de Kopúnek aos 89: 3 a 1. Quagliarella manteve o sonho vivo com um gol nos acréscimos, mas não foi o suficiente: 3 a 2 para a Eslováquia e eliminação precoce.

A seleção Azzurra ainda cairia de novo nos grupos na edição de 2014, no Brasil, em um grupo com Inglaterra, Uruguai e a surpresa daquele ano, Costa Rica. E de 2018 para cá, não se classificou mais à competição pelas eliminatórias, nem mesmo o título da Eurocopa 2020 trouxe forças ao tradicional esquadrão do velho continente.

Copa do Mundo de 2014 - Espanha sofre “vingança” da Holanda e cai para o Chile no Maracanã

Golaço de Van Persie em goleada de 5 a 1 da Holanda sobre a Espanha. Foto: Bernat Armangue/AP

A Espanha só foi conquistar sua primeira Copa em 2010, durante uma era em que foi “abastecida” por vários craques que jogavam na liga do país. Além do título mundial, a seleção comandada por Vicente del Bosque era a atual bicampeã da Eurocopa ao vencer os campeonatos de 2008 e 2012. E o time que contava com uma das melhores formações de meio-campo do mundo, que tinha craques como Xavi e Iniesta, sucumbiu rapidamente.

A estreia na competição foi uma reedição da final da África do Sul, com a Holanda novamente no caminho dos espanhóis. E se alguns esperavam um “troco” dos laranjas, ele veio com juros e correção monetária: 5 a 1 com direito ao “peixinho voador” de Van Persie que entrou para a história.

O elenco não tinha tempo para ficar abalado com a impactante derrota, pois voltava a campo cinco dias depois para um duelo com o Chile de Jorge Sampaoli no Maracanã, para mais de 70 mil pessoas. Mesmo não sendo favorita, a seleção sul-americana vivia um de seus melhores momentos e provou isso em campo ao derrotar a Espanha por 2 a 0, em uma atuação de gala do volante Aranguíz, que atuava pelo Internacional no Brasil.

A vitória da Holanda sobre a Austrália na mesma rodada tirou as chances da campeã de 2010 avançar ao mata-mata e ela precisou apenas cumprir tabela no fechamento contra o time da Oceania, enquanto seus “algozes” disputaram o primeiro lugar do grupo na Neo Química Arena.

Copa de 2018 - Alemanha é eliminada pela primeira vez na fase de grupos em “zebra sul-coreana”

Thomas Müller, da Alemanha, lamenta eliminação precoce de sua seleção em 2018. Foto: John Sibley/Reuters

O Brasil ser a seleção com mais títulos da Copa é de conhecimento geral, mas muito se discute sobre qual é o time mais tradicional na competição além da Canarinho, e para muitos a resposta é a Alemanha. Não é por menos, são quatro taças e oito finais, bem como várias aparições em semis. Se tinha alguém para quebrar a maldição, era ela. No entanto, o inesperado aconteceu e os campeões de 2014 caíram na fase de grupos pela primeira vez em sua história.

O time de Joachim Löw dispensava comentários, nomes como Neuer, Kimmich, Boateng, Kroos, Mülller, dentre outros, preocupavam os adversários do Grupo F, que eram México, Suécia e Coréia do Sul. Para 2018, os alemães tinham ainda o reforço do meio-campista Reus, considerado um dos melhores do país, que foi cortado do elenco de de 2014.

E assim como Itália e Espanha, as coisas começaram a dar errado logo na abertura. A equipe europeia não conseguiu furar a defesa do México de Juan Carlos Osorio, que também treinou o São Paulo, e perdeu por 1 a 0. Apesar do “susto”, tudo pareceu voltar ao normal na rodada seguinte no triunfo de 2 a 1 sobre a Suécia, com um golaço de falta de Kroos no minuto final. O último jogo era contra a já eliminada - e sem vitórias - Coréia do Sul, bastava ganhar. E a tarefa parecia simples.

Em campo, o futebol reservou mais uma de suas surpresas aos espectadores. A seleção asiática não só conseguiu segurar a rival europeia até os acréscimos da segunda etapa como ainda marcou dois gols no tempo adicional, com Kim Young-gwon aos 93 e Son Heung-min, o conhecido Son, do Tottenham, aos 96. Caía a atual campeã, que retorna em 2022 no mesmo grupo da Espanha, sua “colega de maldição”.

França tenta afastar “fantasma” de 2002

Apesar de ter entrado agora na recente sequência de campeãs do mundo que podem cair na primeira fase, a França já passou esse baque em 2002. Vencedora de 1998, caiu no grupo de Senegal, Uruguai e Dinamarca e foi eliminada sem marcar sequer um único gol. Seu maior craque da época e um dos melhores da história, Zidane, não jogou duas partidas por conta de uma lesão, o mesmo obstáculo que “atormenta” os atuais detentores do título.

Desde o começo do século XXI, a única seleção que não deu adeus na primeira fase após ser campeã foi a brasileira em 2006. Depois de levantar a taça em 2002, o time recheado de craques do calibre de Adriano, Kaká, Ronaldinho e Ronaldo - o “quadrado mágico” comandado por Parreira - caiu nas quartas para a própria França de Zinédine, que se aposentou do futebol com o vice mundial.