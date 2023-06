Champions League: Rodri exalta Guardiola após gol do título sobre a Inter: ‘Pep me encorajou’

De coadjuvante no início ao protagonismo no final. A reviravolta que proporcionou ao meia Rodri encerrar a final da Liga dos Campeões deste sábado como herói do primeiro título europeu do Manchester City foi endereçada ao técnico Pep Guardiola que o colocou no jogo para ser o nome da partida. Feliz pelo desfecho, o jogador não poupou elogios ao seu comandante.

“Não acredito, é impressionante como foi o jogo. Fui péssimo no primeiro tempo, o Pep (Guardiola) me encorajou e tive de mudar a mentalidade. Nunca pensei em chegar a uma final da Liga dos Campeões, muito menos marcar um gol. Com trabalho tudo se consegue, obrigado a todos aqueles que confiaram em mim”, afirmou o jogador que definiu não só a partida, mas um ano emblemático de seu clube. A Liga dos Campeões chega à sala de troféus juntamente com a taça do Campeonato Inglês e também o título da Copa da Inglaterra.

Rodri tem motivos de sobra para comemorar. Além de entrar para a história com o gol, foi também considerado o melhor jogador em campo em uma equipe que tinha nomes como o norueguês Haaland, o meia De Bruyne e ainda Gundogan.

Autor do gol do título, Rodri se diz grato a Pep Guardiola. Foto: Paul Ellis/AFP

“Momentos como esse entram em nossas vidas e ficam para sempre. Acho que essa vitória coroa o trabalho de um grupo que se dedicou muito e também ao nosso treinador que fez um trabalho brilhante”, afirmou o Rodri ainda em êxtase no gramado.

A festa teve um toque brasileiro. O goleiro Ederson teve uma atuação destaque e foi peça importante na conquista. “Foi um jogo muito difícil contra uma equipe que marca muito bem. Tivemos algumas boas oportunidades no segundo tempo e fico feliz por ter ajudado o time”, afirmou em entrevista à TNT.

O goleiro enalteceu a estrutura, mas destacou a resiliência do grupo e do técnico Guardiola para tornar esse momento em realidade. “A derrota nos ensina muito né. Foram cinco anos caindo, nos despedaçaram, mas fomos pegando pedaço por pedaço e nos reconstruímos e as novas peças que chegaram ajudaram muito a gente. Só tenho a agradecer a Deus”

Ederson afirmou ainda que a volta olímpica simboliza muitos sacrifícios. “Abri mão de muitas coisas, trabalhei muito para focar no meu ano e graças a Deus pude ser recompensado. A ficha ainda não caiu (sobre o título). Agora é aproveitar com a família que veio ao jogo”, comentou.