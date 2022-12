Destaque da Holanda, Gakpo evita falar do futuro e Van Dijk ‘o coloca’ no Real Madrid

Cody Gakpo é uma das grandes surpresas na Copa do Mundo do Catar por causa do brilho com a invicta seleção holandesa. O jovem grandalhão de 1,93m e somente 23 anos divide a artilharia da competição com grandes nomes, casos de Messi, Mbappé, Morata, Rashford e Enner Valencia, todos com três gols e despontou interesse em gigantes da Europa para deixar o PSV Eindhoven. Apesar d não virar falar do futuro, o experiente companheiro Van Dijk o “coloca” no Real Madrid.

Leia também Argentina e Holanda têm escolas diferentes de futebol, com uma figurinha especial no jogo: Messi

O time merengue é um dos candidatos a tirar o jovem goleador da Holanda. Mas há no caminho, também, o Manchester United, atrás de um substituto para Cristiano Ronaldo, e com menos ímpeto, o Arsenal. Com “a cabeça na Copa”, o garoto optar pela esquiva.

Para Van Dijk, Real Madrid seria um bom destino para o jovem Gakpo, revelação da Copa do Mundo de 2022. Foto: Dylan Martinez/Reuters

“Tenho que ser sincero, não penso nisso agora. Estou focado no torneio e quero continuar atuando, ajudando a seleção”, afirma Gakpo. “Espero que quando formos campeões mundiais, eu possa pensar nessas outras coisas.”

E tenta focar apenas em falar sobre a Copa. O rival de sexta-feira será a Argentina de Messi. ‘’Nós estamos jogando como uma equipe, todos se ajudam. Eu tive a bola final algumas vezes, mas estamos todos indo muito bem juntos”, avalia. “Um sentimento bom, mas como eu disse, é sobre a equipe, estamos classificados e é isso que importa. Temos de continuar assim.’’

Apesar de o atacante não dar pistas se trocará a Holanda pela Inglaterra ou a Espanha, o zagueiro Van Dijk deu a deixa de onde gostaria de ver o companheiro de seleção. Jogador do Liverpool, ele estaria tentando se livrar de ter Gakpo para marcar ou sendo sincero?

Publicidade

“Cody Gakpo para Manchester United ou Real Madrid? Manchester United e Real Madrid estão no mesmo nível neste momento? Sem desrespeito, de jeito nenhum”, diz, alertando o jovem sobre a má fase do clube inglês e tecendo elogios ao companheiro. “Ele é um ótimo garoto. Cody trabalha duro, é muito talentoso e definitivamente há mais nele.”