Destaque dos rivais: Akanji é ‘jogador inteligente’ de Guardiola e referência da Suíça na Copa

A seleção brasileira enfrenta na segunda rodada da Copa do Mundo a Suíça. Apesar de ainda contar com Xhaka e Shaqiri, referências técnicas do elenco, a equipe tem um claro envelhecimento em relação ao elenco de 2018, ano em que também enfrentou o Brasil no Mundial. Em meio a esse processo de transição entre gerações, Manuel Akanji surge como uma peça importante para esse esquema. O jogador é o primeiro personagem da série do Estadão ‘Destaque dos rivais,’ que vai ainda contar a história do goleiro Andre Onana, de Camarões, e do atacante Dusan Vlahovic, da Sérvia.

Nascido na Suíça, é filho de mãe suíça e pai nigeriano. Aos 27 anos, chega em sua segunda Copa do Mundo como um dos pilares da defesa de sua seleção e vivendo um novo momento na carreira. No Manchester City desde o início desta temporada, foi comprado por 17,5 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) junto ao Borussia Dortmund e se tornou, em poucos meses, em um jogador da confiança de Pep Guardiola.

Ao lado de Stones, Laporte, Rúbens Dias e Aké na zaga, Akanji é, neste ano, quem mais esteve presente em campo pelo Manchester City. Pelo Campeonato Inglês, foi titular em sete jogos dos oito possíveis. Em comparação, Rúben Dias, capitão e um dos melhores zagueiros do mundo nas últimas temporadas, foi titular em nove de 12 partidas possíveis.

“Alguns jogadores, você tem de explicar dez vezes ou treinar dez vezes para mostrar o que está pensando ou o que quer fazer. Esse cara precisou de apenas uma sessão de treinamento e conseguiu”, afirmou Guardiola sobre o desempenho do zagueiro nos primeiros jogos pelo City.

Antes de chegar à Inglaterra, Akanji defendeu o Basel em seu país natal, conquistando a Liga e a Copa do país, e o Borussia, com uma Copa da Alemanha, em 2019/20. Agora sob o comando de Guardiola, o zagueiro passa a suprir as necessidades do City e se reinventando na posição de zagueiro.

Manuel Akanji é um dos destaques do Manchester City em sua primeira temporada na Inglaterra Foto: Oli Scarff / AFP

Além de jogar tanto na esquerda quanto na direita na defesa, Akanji é utilizado em uma função de lateral-direito com Guardiola - posição que é uma necessidade do Manchester City. Sem Walker, lesionado, a função de Akanji na lateral ajuda a suprir essa ausência. Além disso, nas últimas quatro partidas, Guardiola utilizou três zagueiros - com um improvisado na lateral - na defesa.

“Com a bola é um jogador magnífico. Nossa formação deve ter três na parte de trás e é por isso que na posição normalmente jogamos com Kyle (Walker) ou com o John (Stones)”, afirmou o treinador após vitória de 4 a 0 sobre o Southampton. “Ele foi absolutamente perfeito. Prova mais uma vez que pessoas inteligentes, sempre valem a pena.”

“Acho que a maneira como jogo é o motivo pelo qual eles me trouxeram aqui”, disse Akanji no último mês. “Eles sabiam que eu poderia me encaixar nesse sistema, mas meus companheiros de equipe facilitaram para mim em campo e me deram muitas soluções.”

SELEÇÃO SUÍÇA

Assim como as principais seleções do mundo, a Suíça joga, treinada por Murat Yakin, em um esquema 4-3-3, no qual Akanji é um dos centros do jogo. No Catar, fará a dupla de zaga com Nico Elvedi, do Borussia Mönchengladbach - em 2018, Fabian Schär, hoje reserva da seleção suíça, formava a dupla com Akanji.

2018 também foi o ano em que o zagueiro foi comprado pelo Borussia Dortmund, por 18 milhões de euros. Desde então, são 42 jogos com a seleção suíça e um gol - marcado no último mês, na Liga das Nações, contra a Espanha, em vitória por 2 a 1. Uma média de 86 minutos por partida.

Para o Catar, Akanji irá enfrentar novamente a seleção brasileira e a Sérvia - os mesmos adversários de 2018 -, além de Camarões. Com 27 anos, ele se coloca como um potencial capitão nos próximos anos com a Suíça.

GÊNIO DA MATEMÁTICA

Além de se colocar como uma referência na zaga da Suíça, Akanji tem qualidades além do campo: na matemática. O jogador mostrou neste ano, em entrevista à Sky Sports, habilidade em resolver operações matemáticas rapidamente - e sem se utilizar da calculadora.

O “jogador inteligente” de Guardiola não mostrou dificuldades em resolver operações que resultariam em números sobre a história do Manchester City - gols de Agüero e anos de conquista do clube.

“Eu tive um professor que sempre organizava competições de matemática e cálculos. Foi nesse momento que eu percebi que era realmente bom em resolver contas mentalmente, porque nessas competições eu chegava sempre na final e ganhava na maioria das vezes”, recordou o zagueiro. Ele já havia mostrado essa qualidade em 2021, enquanto jogava pelo Borussia Dortmund.

Essa inteligência de Akanji se reflete em campo, como já disse Guardiola. “O movimento que ele tem que fazer como lateral, a pressão alta, ele não treinou uma vez e fez isso perfeitamente.”