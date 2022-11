Destaque dos rivais: Onana supera doping e vira a esperança no gol de Camarões na Copa

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar pode ser a chance de o goleiro André Onana se colocar entre os principais nomes do futebol africano. Aos 26 anos, o arqueiro vive o melhor momento da sua carreira, conquistando a titularidade na Inter de Milão depois de um longo período afastado dos gramados por causa de uma suspensão por doping. No Mundial, o atleta tem a dura missão de “salvar a pátria” de uma seleção que está em má fase, uma oportunidade também para mostrar serviço e ser reconhecido como um dos melhores da posição atuando na Europa. O camaronês é o terceiro e último personagem da série ‘Destaque dos rivais’ do Estadão, que trouxe Vlahovic, da Sérvia, e Akanji, da Suíça.

A trajetória de Onana nos gramados está ligada a uma lenda do futebol camaronês. Foi por meio da Fundação Samuel Eto’o, entidade criada pelo ex-jogador e ídolo do Barcelona para fomentar saúde e educação através do esporte no país africano, que o goleiro chegou às categorias de base do Barça, aos 14 anos. Depois de quatro anos qualificando o seu jogo com os pés, o jogador passou pelo seu primeiro teste de perseverança no esporte. Uma sanção imposta pela Fifa ao time catalão pelo descumprimento de regras na transferência de estrangeiros o deixou fora de ação por 18 meses.

Andre Onana vive na Inter de Milão seu melhor momento na carreira. Foto: Alberto Lingria/Reuters

Com a possibilidade de seguir treinando, Onana decidiu se manter focado no sonho de se tornar um jogador profissional. Após o fim da punição, não demorou muito para o camaronês demonstrar qualidade debaixo das traves. Foi em um jogo contra o Ajax pela Liga da Juventude, a Liga dos Campeões para juniores, na temporada 2014/15, que o arqueiro chamou a atenção do time holandês — principal revelador de atletas para o futebol europeu. O Barcelona desejava renovar com Onana, mas como o goleiro não vislumbrava espaço no time de cima, que contava com o alemão Marc-André ter Stegen e o chileno Claudio Bravo para a posição, decidiu seguir para a Holanda.

No Ajax, Onana teve a oportunidade de ter como modelo o ex-goleiro da seleção holandesa Edwin van der Sar, que já ocupava um cargo na diretoria do clube naquele momento. Ainda assim, o holandês tinha o hábito de acompanhar os treinamentos do jovem camaronês, que classificou o ídolo como seu “padrinho” no futebol. Foi desta maneira que rapidamente subiu aos profissionais do Ajax, estreando 2015, garantindo a titularidade já no seguinte e sendo convocado para a seleção de Camarões. Na temporada 2016/17, foi peça fundamental para levar a equipe ao vice-campeonato da Liga Europa.

Sucesso e nova punição

Onana viu a sua carreira explodir na temporada 2017/18, quando fez parte do time do Ajax que foi sensação daquela edição da Liga dos Campeões. Ao lado de nomes como David Neres, De Ligt, Frenkie de Jong, Tadic e Zyech, o camaronês ajudou a levar a equipe à semifinal do torneio. A campanha ficou marcada pela goleada por 4 a 1 sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Ao fim da temporada, foi eleito o melhor goleiro e melhor jogador camaronês, em 2018. Pelo Ajax, conquistou por três vezes o Campeonato Holandês (2018/19, 2020/21 e 2021/22), duas vezes a Copa da Holanda (2018/19 e 2020/21) e uma vez a Supercopa Holandesa (2019).

A carreira de Onana foi interrompida abruptamente em fevereiro de 2021. Depois de acordar com uma dor de cabeça, o camaronês tomou o que acreditava ser uma aspirina, mas na verdade ingeriu acidentalmente uma medicamento que havia sido prescrito para sua mulher grávida, com a substância furosemida, diurético proibido pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, sigla em inglês).

Onana foi banido por 12 meses do futebol pelo uso de substância proibida. Foto: Michael Regan/Pool via Reuters

O goleiro alegou que apesar das embalagens não serem parecidas, as pílulas eram. A versão foi aceita pela Uefa, mas não impediu que a entidade banisse Onana de qualquer atividade relacionada ao futebol por 12 meses. Segundo a federação, o atleta deveria ter sido mais cuidadoso com relação às substâncias que está ingerindo. O atleta ficou impedido não só de jogar como também de treinar com os companheiros de equipe.

Redenção e o estigma do goleiro negro

Enquanto a equipe do Ajax erguia a taça do seu título mais recente no Campeonato Holandês, em junho, Onana acompanhou o festejo afastado, ainda impactado pela punição, encerrada em fevereiro deste ano. Apesar da trajetória vitoriosa, o camaronês decidiu não renovar o contrato com o time holandês para aceitar uma proposta da Inter de Milão. O atleta assinou com o clube italiano sem custos até 2026.

Inicialmente, o arqueiro de Camarões chegou para ser opção ao ídolo Handanovic, experiente goleiro eslovaco de 38 anos, mas ganhou a confiança do técnico italiano Simone Inzaghi e, por ironia do destino, fez a sua primeira partida na sequência como titular diante do Barcelona, clube que ajudou na sua formação, em pleno no Camp Nou, pela fase Liga dos Campeões. A partida terminou empatada por 3 a 3, com o time catalão ficando em situação delicada e sendo eliminado posteriormente da competição continental.

Onana acumula nove jogos como titular na meta da Inter de Milão nesta temporada, com nove gols sofridos. Para alcançar o prestígio com a torcida, Onana precisou superar a barreira do racismo. “Após a final da Liga Europa contra o Manchester United há alguns anos, eu estava em contato com um clube italiano e quase assinei por eles, mas o diretor esportivo disse ao meu agente que um jogador negro na Itália é complicado. Tenho orgulho de ser negro!”, disse o goleiro para o site francês Onze Mondial, em 2018.

Jogadores negros ainda são questionados na função de goleiro, posição considerada de máxima confiança entre os titulares. O estigma no Brasil teve seu caso mais famoso com o goleiro Barbosa, culpado durante anos pela perda da Copa de 1950. Para Onana, em entrevista à BBC Africa, não há diferença técnica, mas ele afirma que os negros precisam trabalhar duas vezes mais para garantirem as suas oportunidades. “Eles (brancos) são os mesmos. Eles cometem erros. Eu cometo erros, todos cometem erros. Os goleiros negros precisam se preparar bem porque não é fácil para nós.”