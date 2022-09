Diego Costa enaltece Rogério Ceni e diz que São Paulo poderia ter entregado mais tecnicamente

Terminado o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Maracanã, com um desfecho negativo para o São Paulo, o sentimento dos jogadores é de que, na dedicação, fizeram o que podiam. Com relação à parte técnica, no entanto, segundo o zagueiro Diego Costa, era possível entregar mais.

“A gente sente que tecnicamente poderíamos ter dado um pouco mais, mas demos tudo na vontade”, resumiu o zagueiro depois da eliminação para o Flamengo. O time rubro-negro avançou à decisão com duas vitórias. Ganhou de 3 a 1 no Morumbi e 1 a 0 no Maracanã.

“Estávamos buscando a terceira final no ano”, constatou o defensor são-paulino, em tom de lamentação. Ele se referiu, além da Copa do Brasil, às decisões do Paulistão, que perdeu para o Palmeiras, e à da Sul-Americana, esta que ainda jogará contra o Independiente del Valle.

São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. Foto: Sergio Moraes/Reuters

Resta ao São Paulo, antes da final da Sul-Americana em Córdoba, na Argentina, dia 1º de outubro, se concentrar no Brasileirão. A equipe faz campanha ruim e, assim como em 2021, corre risco de queda. São 31 pontos somados, apenas cinco a mais que o Cuiabá, time que abre a zona de rebaixamento.

“São muitos jogos, temos que exaltar o grupo e o trabalho do Rogério”, falou Diego, reforçando que a prioridade premente é afastar o time da zona de risco. Para isso, é importante derrotar o Ceará, no próximo domingo, às 16h, no Castelão.