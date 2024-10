Diego Forlán, ex-jogador da seleção uruguaia, vai jogar torneio profissional de tênis

O uruguaio já esteve em quatro torneios deste nível e até foi vice-campeão em Assunção. Já foram ainda duas semifinais, ambas diante de sua torcida, em Montevidéu e Punta del Este. No ranking de simples +40 da ITF, ele ocupa no momento a 744ª colocação. E na lista +45, é o 108º do mundo. No total, ele soma 11 vitórias e cinco derrotas no circuito de veteranos em competições de simples, entre 2023 e este ano.

Em sua estreia entre os profissionais, Forlán vai jogar somente na chave de duplas, ao lado do argentino Federico Coria, que vem a ser irmão mais novo do já aposentado Guillermo Coria, ex-número 3 do mundo e vice-campeão de Roland Garros em 2004. Federico é o atual 101º do mundo no ranking de simples da ATP.