Ídolo do São Paulo detona Abel Ferreira: ‘Quer ser o segundo Cristóvão Colombo’

Ídolo no São Paulo, Diego Lugano é um dos maiores estrangeiros que já passou pelo futebol brasileiro. Campeão mundial com o time tricolor em 2005, o uruguaio comentou sobre o trabalho de Abel Ferreira no País. Para o ex-zagueiro, o português, por meio de suas atitudes, quer ser um “segundo Cristóvão Colombo” na América, comparando com o navegador que chegou ao continente em 1492.

“Eu não gosto muito como ele (Abel Ferreira) se posiciona às vezes perante o público, brasileiros e sul-americanos. Acho que ele subestima um pouco nossa inteligência. E isso me humilha, porque joguei bem na Europa”, afirmou o ex-zagueiro, em entrevista ao canal Camisa 21. “Às vezes parece querer ser o segundo Cristóvão Colombo descobrindo a América e nos dar conselho de ética, de como nos comportar, falar e pensar. Eu não gosto. Me sinto humilhado. Acho que ele subestima a inteligência do brasileiro e do sul-americano.”

Genovês, Colombo liderou a frota que chegou ao continente americano em 12 de outubro de 1492, sob as ordens da Espanha. A ideia inicial era de alcançar a Índia, por meio do Oceano Atlântico, mas as embarcações chegaram, de fato, nas Antilhas, no Caribe, e depois na costa do México. O episódio foi o primeiro marco de um período de colonização do Império da Espanha e Portugal na América.

Abel Ferreira conquistou duas vezes a Libertadores desde que chegou ao Palmeiras, em 2020. Foto: Andre Penner/AP