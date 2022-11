Diego Ribas anuncia fim de ciclo no Flamengo e aposentadoria ao final do Campeonato Brasileiro

Publicidade

O meia Diego Ribas anunciou, neste sábado, o fim de sua trajetória como jogador de futebol. O atleta de 37 anos vai pendurar as chuteiras ao final do seu contrato com o Flamengo, que termina em dezembro, com o encerramento do Campeonato Brasileiro.

O jogador lançou um vídeo nas redes sociais fazendo um resumo de sua trajetória desde a chegada às categorias de base da Vila Belmiro e citando também os clubes que defendeu na Europa, assim como a seleção brasileira e também o Flamengo. No rubro-negro desde 2016, ele é figura emblemática nesta fase vitoriosa que teve início em 2019 com a chegada do técnico português Jorge Jesus.

A partida do dia 13 de novembro, diante do Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, vai marcar o fim da sua carreira. O encontro acontece no Maracanã.

No meio do ano, em uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu, Diego havia anunciado que não renovaria o seu contrato com o Flamengo e que não atuaria em outro clube brasileiro. Existia a possibilidade de esticar a trajetória em algum clube do exterior. Neste sábado, porém, ele deu por encerrada a sua passagem pelos campos de futebol.

“Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles. Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios. Obrigado de coração a todos que, de alguma maneira, fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada”, postou o atleta.

Diego chegou ao clube em 2016 com status de principal contratação do clube e desde então exerceu forte liderança junto ao elenco. Pelo clube, ele fez 287 jogos e marcou 44 gols. No seu currículo consta ainda 12 títulos com o clube da Gávea.

Revelado pelo Santos e campeão brasileiro com apenas 17 anos em 2002, Diego teve passagens pela Alemanha, Itália, Espanha e Turquia. Pela seleção brasileira, ele ganhou as Copas Américas de 2004 e 2007, além da medalha de bronze nos Jogos de Pequim, em 2008.