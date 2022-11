Dinamarca estreia na Copa do Mundo com confiança contra os azarões da Tunísia

Publicidade

Favorita a passar de fase no Grupo D junto com a atual campeã França, a Dinamarca é uma das seleções candidatas a ir longe nesta Copa do Mundo no Catar. Querendo fazer história, a seleção dinamarquesa estreia nesta quarta-feira, contra a Tunísia, considerada o maior azarão da chave, que ainda tem França e Austrália. As seleções se enfrentam às 10h (horário de Brasília), no estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar.

A Dinamarca chega querendo repetir o feito da Copa de 1986, no México, onde com três vitórias consecutivas na fase de grupos, ganhou a alcunha de “Dinamáquina”. A seleção comandada por Kasper Hjulmand vem de grandes resultados no último ano.

Com uma classificação tranquila nas Eliminatórias Europeias, líder de seu grupo com nove vitórias em 10 jogos, a Dinamarca vem de uma excelente Eurocopa, na qual foi eliminada nas semifinais para a Inglaterra, apenas na prorrogação. Na Liga das Nações, terminou em segundo lugar do Grupo 1 da Liga A, um ponto atrás da Croácia que avançou para as semifinais, porém, à frente da atual campeã do Mundo, a França, vencendo o time de estrelas por 2 a 0. Em sua segunda copa consecutiva, a Tunísia vem como franca atiradora na fase de grupos. A meta é não ser o saco de pancadas e pontuar mais que na Copa passada, na Rússia.

Em 2018, no Grupo com Bélgica, Inglaterra e Panamá, a Tunísia fez jogo duro contra os ingleses, foram goleados pelos Belgas e deu a lógica contra os panamenhos, terminando em terceiro com três pontos. Nas Eliminatórias Africanas, terminou em primeiro do Grupo B e eliminou Mali, na fase final. Já na Copa Africana de Nações, caiu nas quartas de finais, para Burkina Faso.

Em boa fase, o técnico Kasper Hjulmand manteve a base das competições europeias. Obviamente a estrela da Dinamarca é o meia campista Eriksen, que disputa a Copa do Mundo trazendo uma história de superação. Na Eurocopa, o meia sofreu um enfarte durante a partida contra a Finlândia e foi reanimado no meio do gramado. O camisa 10 passou por cirurgia e “renasceu” para o futebol no Catar. Sem limitações físicas, o astro dinamarquês é a esperança da equipe. Além de Eriksen, outro destaque é o goleiro Kasper Schmeichel, que fez uma Copa brilhante em 2018 e é filho do lendário Peter Schmeichel.

A presença de Eriksen depois de todo o ocorrido é muito comemorada entre os jogadores da Dinamarca. O zagueiro Kjäer, um dos principais nomes da seleção, exaltou a presença do capitão. “Estamos gratos por Eriksen estar aqui. Ele é um dos melhores jogadores que já vi em termos de qualidade e também socialmente. Adoramos tê-lo aqui (no Catar) conosco. É uma vantagem para a Dinamarca” disse o zagueiro.

Azarão, a Tunísia nunca passou para fase de mata-mata e jamais venceu um time europeu em Copas do Mundo. Além disso, a seleção quer manter a escrita de nunca ter perdido os três jogos da fase de grupos. O time comandado por Jalel Kadri se apega ao retrospecto recente nos amistosos. Em cinco jogos foram quatro vitórias, contra Chile, Irã, Japão e Comores e apenas uma derrota, para o Brasil (5 a 1).

A esperança está toda depositada no meia Khazri, seu principal jogador. A única dúvida é o goleiro Ben Said, com uma lesão muscular. Ele é presença incerta na estreia, porém não preocupa para o resto do mundial. Caso seja vetado, Dahmen assume a meta tunisiana.

Se em campo a seleção da Tunísia não tem tantos destaques, o técnico Jalel Kadri aposta no apoio dos torcedores árabes nas arquibancadas. “Jogar no Catar será uma vantagem para nós. É um país árabe, teremos muitos torcedores presentes. O apoio do mundo árabe também será um peso favorável, e contamos com o apoio de nossos irmãos egípcios e argelinos” disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

DINAMARCA X TUNÍSIA

DINAMARCA - Schmeichel; Christensen, Kjäer e Andersen;Wass, Hojbjerg, Delaney e Maehle;Eriksen, Damsgaard e Dolberg. Técnico: Kasper Hjulmand.

TUNÍSIA - Ben Said (Dahmen); Dräger, Ifa, Talbi e Maâlou;Ben Romdhane, Laïdouni e Sassi; Kahziri, Jaziri e Msakni. Técnico: Jalel Kadri.

ÁRBITRO - Cesar Ramos (México).

HORÁRIO - 10h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Education City, em Al Rayyan (Catar)