Dinamarca x Tunísia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Dinamarca e Tunísia estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira, 22, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pelo Grupo D, integrado também por França e Austrália, que também se enfrentam nesta terça. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Jogando a segunda copa consecutiva, a Dinamarca, 10ª colocada no ranking da Fifa, é uma das favoritas do grupo para avançar à próxima fase, junto com a França. O técnico Kasper Hjulmand tem em mãos uma geração talentosa que vem colhendo bons resultados no último ciclo para a Copa: classificação direta e sem sustos para o mundial, semifinal na última Eurocopa e manutenção no grupo principal de seleções da Liga das Nações.

Assim como a Dinamarca, a Tunísia é outra equipe que vem para o segundo mundial seguido. Porém, assim como aconteceu na Rússia, em 2018, a equipe africana é uma das cotadas a não conseguir a classificação para as oitavas de final. Os tunisianos nunca chegaram a passar da fase de grupos e nem a vencer uma seleção europeia no mundial.

Mas, a depender das últimas partidas, a equipe do treinador Jalel Kadri pode surpreender: venceram quatro dos últimos cinco jogos — incluindo triunfos sobre Chile, Japão e Irã. A única derrota neste período foi para o Brasil.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Dinamarca e Tunísia acontece nesta terça-feira, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

DINAMARCA: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Damsgaard, Dolberg. Técnico: Kasper Hjulmand.

TUNÍSIA: Ben Said, Dräger, Ifa, Talbi, Maâlou; Ben Romdhane, Laïdouni, Sassi; Khazri, Jaziri, Msakni. Técnico: Jalel Kadri.

QUEM APITA?

Árbitro: Cesar Ramos (México)

Assistente 1: Alberto Morim (México)

Assistente 2: Miguel Hernandez (México)

Quarto árbitro: Said Martinez (Honduras)

VAR: Fernando Guerrero (México)

AVAR: Armando Villareal (Estados Unidos)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois últimos adversários da Dinamarca foram, por coincidência, os finalistas da Copa do Mundo da Rússia: Croácia e França. Os dinamarqueses foram derrotados pelos croatas (2 x 1), mas venceram os franceses por 2 a 0. As partidas foram disputadas pela Liga das Nações.

Dos últimos cinco jogos, Tunísia venceu quatro. A única derrota foi para o Brasil, por 5 a 1. As vitórias foram conquistados sobre Chile (2 x 0), Japão (3 x 0), Comores (1 x 0) e Irã (2 x 0). Todos os jogos eram partidas amistosas.