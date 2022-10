Diogo Jota tem lesão confirmada, desfalca Liverpool e vira baixa para Portugal na Copa

A seleção de Portugal sofreu uma importante baixa para a Copa do Mundo do Catar. Faltando praticamente um mês para o início do Mundial, a equipe perdeu o atacante Diogo Jota, do Liverpool. Ele se machucou no clássico inglês com o Manchester City, no domingo, e só deve voltar aos gramados no fim do ano.

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta terça-feira que o jogador ficará afastado por “um longo tempo”. De acordo com o treinador do Liverpool, Jota sofreu uma lesão na panturrilha na partida do fim de semana, em rodada do Campeonato Inglês. O português precisou deixar o gramado de maca, nos acréscimos do confronto.

“Ele ficará fora por um longo tempo. Estamos falando de meses, ainda vamos ver (o tempo exato)”, revelou Klopp. “Ele sabia da gravidade assim que deixou o gramado. E percebeu como isso afetaria seu sonho de disputar a Copa do Mundo”, lamentou o treinador do Liverpool.

Diogo Jota deixou a partida contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, de maca. Foto: Phil Noble/Reuters

Diogo Jota era cotado para ser titular do time português no Mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro. A baixa se soma a Pedro Neto, outro atacante, que virou desfalque para a Copa no início deste mês devido a uma lesão no tornozelo. Neto deve passar por cirurgia.

No Grupo H da Copa, Portugal vai estrear no dia 24 de novembro contra a seleção de Gana. Depois enfrentará Coreia do Sul e Uruguai.