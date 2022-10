Diretor do Corinthians cobra CBF e pede demissão de Seneme: ‘Abandone seu cargo’

Publicidade

O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, assumiu o microfone da sala de imprensa do Estádio da Serrinha antes da coletiva do técnico Vítor Pereira e manifestou sua indignação com a anulação do gol de Yuri Alberto neste sábado, durante o empate sem gols com o Goiás, em jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão. O dirigente corintiano criticou duramente Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

“Seneme, peça demissão. Não vamos longe, não vamos esquecer o que foi feito na nossa casa no Corinthians e Flamengo, erro estúpido, uma desculpa estúpida, a bola bateu aqui e bateu ali, até agora não foi justificado. Possivelmente poderíamos ser campeões, deixou de dar um pênalti claríssimo”, comentou o dirigente, lembrando o toque de mão do flamenguista Leo Pereira na final da Copa do Brasil.

“Presidente da CBF, o que falta para mexer na arbitragem do Brasil? Toda rodada sai alguém prejudicado. Todo mundo vem trabalhar com seriedade, não é possível isso acontecer. Seneme, abandone seu cargo, você não tem competência para estar aí, já não tinha como juiz, muito menos agora. E quero pedir desculpas para a bandeira e para o árbitro, me exaltei, falei o que não devia, nem tiveram culpa por conta do VAR”, completou.

Yuri Alberto não concordou com marcação de impedimento.

O lance que gerou reclamação neste sábado aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Yuri Alberto se projetou para área para receber a bola de Giovani, dominou e bateu de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Tadeu. Após o VAR revisar o lance milimétrico para determinar as posições de Yuri e do defensor Reynaldo, que marcava o corintiano, a arbitragem, comandada em campo por Paulo Cesar Zanovelli. anulou o gol. As imagens e as linhas traçadas pela arbitragem de vídeo,, liderada por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, deixaram dúvidas sobre a decisão.

“Mais uma vez a gente recorre aqui na sala de imprensa para falar desta vergonha que está a arbitragem no futebol brasileiro. Não vamos só culpar os árbitros, algumas vezes eles erram, mas o excesso de erros está no VAR. Esse lance hoje no nosso no gol eles levaram menos de dois minutos para decidir um grande erro. Na imagem mostrou-se a linha traçada vermelha e não tinha a azul, não entendo como conseguem com a tecnologia errar”, reclamou Roberto de Andrade.

Depois das reclamações do diretor de futebol, foi a vez de o técnico Vítor Pereira criticar as decisões tomadas pela arbitragem. O português disse que conteve as emoções e evitou se exaltar com o árbitro em campo porque correria o risco de ser expulso e teria de ficar de fora do reencontro com o Flamengo na próxima quarta-feira, pelo Brasileirão, após o vice na Copa do Brasil.

“Se eu falasse algo, tenho certeza absoluta que estaria fora e prejudicar a meus jogadores, a meu clube. Pensei que já tinha visto de tudo, mas não vi. Nesta fase do Brasileirão, vai para além do que aquilo que algum dia imaginei. Não há uma rodada em que não haja e não aconteçam erros graves dos próprios árbitros ou dos ‘Senhores do futebol’, que é o VAR. Não posso dizer mais nada”, afirmou o treinador.

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, também se manifestou sobre o lance e ctiou Seneme, mas nas redes sociais. “Como é que pode? Como é que se explica o que só o VAR consegue ver? A incompetência do Sr. Seneme é uma vergonha. Estão acabando com a credibilidade do campeonato! É inadmissível! Basta de ofícios. O Corinthians exigirá que algo de concreto seja feito.”, escreveu o dirigente em sua página do Twitter.