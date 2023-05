Dirigente do Palmeiras afirma que nenhum jogador da equipe foi contatado em esquema de apostas

Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, comentou sobre o esquema de apostas que abalou o mundo do futebol nos últimos dias. Em entrevista para a “BandNews FM” deste sábado, 13, o gestor afirmou que nenhum jogador do clube paulista notificou a diretoria sobre abordagem para participar de manipulação de resultados.

Segundo o “BandNews FM”, o dirigente comentou a necessidade dos clubes se atentarem com as atitudes de pessoas que trabalham em instituições esportivas, isso com o objetivo da prevenção de manipulação de resultados. Ele também falou que no começo da temporada, diretores do Palmeiras reforçaram com os jogadores que, se algum deles fossem abordados para manipular algum aspecto esportivo, que deveriam notificar o diretor de futebol da equipe.

Cícero Souza afirma que Palmeiras deseja renovar o contrato com o técnico Abel Ferreira. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ao ser questionado se algum jogador do time comandado por Abel Ferreira foi contatado para entrar no esquema de apostas, Cícero Souza afirmou que nenhum atleta notificou abordagem. O gestor, porém, reiterou não saber como é feito o contato com os jogadores. “Eu não sei como é o tipo de abordagem, se é direta ou indireta e se usa algum tipo de laranja. Talvez os jogadores abordados possam ter algum tipo de ressentimento”, falou ao “BandNews FM”.

Renovação de Abel Ferreira

Cícero Souza também comentou o desejo do Palmeiras em renovar o contrato com o técnico Abel Ferreira. Segundo o gestor, o português é a “cereja do bolo” no desempenho da equipe na temporada. Em 2023, foram dois títulos até agora, o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil. Abel Ferreira tem permanência assegurada no clube alviverde até dezembro de 2024.