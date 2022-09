‘Disk balada’: torcida do Cruzeiro ironiza atleticanos após flagra de Zaracho ‘bebendo água’

Uma torcida uniformizada do Cruzeiro aproveitou a polêmica envolvendo o meio-campista Matías Zaracho, do Atlético-MG, para tirar um sarro do rival, eliminado dos mata-matas e fazendo campanha ruim no Brasileirão. O jogador argentino foi intimidado por atleticanos em um restaurante de Belo Horizonte, nesta terça-feira, instantes depois de a organizada Galoucura anunciar que adotaria o “disk balada” a fim de flagrar atletas na noite da capital mineira. A intenção da operação seria fazer cobranças em relação ao momento atual do clube.

“Viu algum jogador do Cruzeiro em balada? Entre em contato para irmos comemorar com eles”, publicou a página do Cachazeiros, ironizando o rival. Os torcedores celestes estão em lua de mel com a equipe comandada pelo técnico uruguaio Paulo Pezzolano, contratado após Ronaldo Fenômeno adquirir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O clube mineiro lidera a Série B com folga e pode carimbar o acesso nesta quarta-feira, contra o Vasco, depois de passar três anos consecutivos na segundona.

Leia também Ronaldo cumpre sua promessa de levar o Cruzeiro de volta ao topo do futebol brasileiro

Alvo do protesto, Zaracho se manifestou sobre o episódio. O atacante disse estar sempre pronto para uma cobrança, mas alegou que estava em um jantar com parentes da Argentina e disse ter bebido somente água. Torcedores presentes, porém, contestaram a versão do atleta.

Matías Zaracho foi alvo de intimidação em restaurante de Belo Horizonte após acionamento de 'disk balada'. Foto: REUTERS/Cris Mattos

Essa não é a primeira vez que os fãs atleticanos utilizam essa estratégia neste ano. Após a derrota para o Goiás, no fim do mês passado, um episódio parecido aconteceu na porta do CT do clube. Dirigentes e atletas tiveram que dar explicações sobre a queda de rendimento da equipe.

para esclarecer as coisas...

Eu estava prestes a comer com minha família que veio da Argentina. Eu estava bebendo água e vivendo um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. posso ser cobrado? Sim!! mas por outro lado minha familia ficou assustada. — Matias Zaracho (@zarachomatiasf1) September 21, 2022

Sobre a abordagem a Zaracho, a diretoria ainda não se manifestou. Entretanto, o zagueiro Júnior Alonso saiu em defesa do companheiro nas redes sociais quando soube da ação dos torcedores. “Força Zaracho. Além de futebolistas, somos seres humanos, com defeitos e virtudes, com familiares por trás”, escreveu em sua postagem.

Continua após a publicidade

O zagueiro lembrou também que no ano passado, este mesmo grupo de jogadores deu muitas alegrias à torcida mineira. “Assim como no ano passado ganhamos títulos importantes e desfrutamos todos juntos, não é porque não estamos ganhando neste momento que não podemos ao menos compartilhar com familiares e amigos um jantar. Todos estamos juntos nisso, amigo!”, completou o defensor atleticano.

No Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG soma 40 pontos e ocupa o sétimo lugar na classificação. O time volta a jogar pela competição na próxima quarta-feira (28) e terá como adversário o líder Palmeiras, no Mineirão.