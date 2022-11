Djokovic e Rune vencem e vão disputar a final do Masters 1000 de Paris

Publicidade

O sérvio Novak Djokovic e o dinamarquês Holger Rune vão disputar, neste domingo, a final do Masters 1000 de Paris. Os dois tenistas vão se enfrentar pela segunda vez. Na primeira, Djokovic venceu no US Open do ano passado.

Aos 19 anos, Rune garantiu vaga para disputar a quinta final de um torneio, ao derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h27.

Aliassime, que vinha de títulos conquistados em Florença, Antuérpia e Basileia, perdeu uma invencibilidade de 16 partidas.

Holger Rune venceu Aliassime, do Canadá, por 2 sets a 0, e está na decisão em Paris Foto: EFE / EFE

Já Djokovic teve de lutar muito para derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, em 2h19 de jogo. Foram 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (7/4). Este foi o 11º duelo entre os tenistas e a nona vitória do sérvio, sendo a sétima consecutiva.

Aos 35 anos, Djokovic chega como favorito para a decisão, pois soma 13 partidas invictas, após títulos conquistados em Tel Aviv e Astana. Será a 129ª final de sua carreira, que acumula 90 títulos.