Donnarumma, goleiro do PSG, é amarrado por bandidos armados e tem casa assaltada em Paris

Gianluigi Donnarumma, goleiro italiano do Paris Saint-Germain, foi rendido por homens armados na casa em que mora com a namorada, na capital francesa, na madrugada desta sexta-feira. O casal foi amarrado por quatro indivíduos e ameaçado com uma faca, enquanto ‘limpavam’ a casa.

Segundo informações da AFP, o caso ocorreu por volta das 3h (horário local) da madrugada. A residência de Donnarumma fica localizada na Avenida Montaigne, uma das áreas mais nobres de Paris. O goleiro ficou levemente ferido, enquanto sua namorada não sofreu ferimentos físicos. O jogador está em pré-temporada com o time francês.

Gianluigi Donnarumma foi assaltado por homens armados na própria casa, em Paris, nesta sexta-feira. Foto: Stephane Mahe/ REUTERS

De acordo com o portal francês Actu17, a polícia foi acionada por funcionários de um hotel que fica próximo da residência do jogador. Os bandidos conseguiram fugir antes da chegada das autoridades, levando cerca de 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) em joias, relógios de luxo e artigos de couro.

Esta não é a primeira vez que um jogador do PSG tem a casa assaltada, mas o crime geralmente ocorre durante as partidas da equipe, quando nenhum dos atletas está em casa. Foram os casos dos zagueiros Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Di María, Daniel Alves, Choupo-Moting, Sergio Rico e Mauro Icardi. O próprio Neymar já teve problemas com gente entrando em sua residência.

Dois homens foram condenados a prisão, em janeiro deste ano, pelo assalto à casa da família do brasileiro Marquinhos, ocorrido em março de 2021. No mês seguinte, outras duas pessoas foram condenados a três e quatro anos de reclusão pelo roubo à casa do atacante argentino Ángel Di María, atualmente no Benfica, na mesma época.

Donnarumma está relacionado para participar de um amistoso de pré-temporada contra o Le Havre nesta sexta-feira. A presença do jogador ainda não é certa. Neste sábado, ele viaja com o elenco do PSG para uma série de amistosos no Japão. O jogador não se manifestou. / Com informações da AFP