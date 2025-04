Textor ironiza duelo do Botafogo com PSG no Mundial de Clubes: ‘Um pequeno time de Paris’

A dois meses do início do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, John Textor provocou o Paris Saint-Germain, rival do Botafogo na fase de grupos da competição. O empresário americano, dono do clube carioca e do Lyon, da França, afirmou que enfrentará um “clube pequeno de Paris” em junho.

"O Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Agora, jogaremos contra um pequeno time de Paris, um time histórico do Atlético de Madrid e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso. É maravilhoso que a Fifa organize esse tipo de evento, que reúna o mundo inteiro para jogar", afirmou o empresário, em um vídeo enviado ao DAZN. Publicado neste sábado, o trecho do programa "In The Zone", em que Textor fala sobre o Mundial de Clubes, foi privado e excluído das redes sociais do DAZN. De acordo com o mandatário, Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, solicitou a exclusão do vídeo das redes sociais.

Botafogo se classificou para o Mundial de Clubes após conquistar a Libertadores em 2024. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“Aparentemente a censura está viva no futebol francês. Vejam o vídeo, com uma referência saudável ao rival de Paris, que foi tão provocativa que foi forçada a ser removida da DAZN pelo PSG”, escreveu Textor em seu Instagram nesta segunda-feira, quando também publicou o vídeo enviado à plataforma de streaming na íntegra.

Como dono do Lyon, Textor se envolveu em rixas recentes com Al-Khelaifi a respeito dos direitos de transmissão e venda dos pacotes de televisão do Campeonato Francês. Em fevereiro, em áudio divulgado pelo L’Équipe, o catariano teria chamado Textor de “caubói”. No jogo seguinte entre as equipes, o americano foi à partida com um chapéu de caubói, em alusão ao comentário do mandatário do PSG.

No Grupo B, o Botafogo encara o PSG no dia 19 de junho, no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada da primeira fase do Mundial de Clubes. Antes, a equipe de Renato Paiva iniciará a disputa da competição diante do Seattle Sounders, no dia 15, e encerra a fase de grupos diante do Atlético de Madrid, no dia 23.