Dono do Cuiabá morre aos 65 anos: empresário Manoel Dresch lutava contra um câncer no cérebro

Incentivador e dono do Cuiabá, o empresário Manoel Dresch morreu na noite deste domingo, vítima de um câncer no cérebro, descoberto há vários meses. Com 65 anos, ele era irmão de Aron Dresch, presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), e pai do presidente e do vice-presidente do Cuiabá Esporte Clube, Alessandro e Cristiano Dresch, respectivamente. O futebol sempre foi uma de suas paixões.

Manoel Dresch foi o grande idealizador do projeto do Cuiabá. O empresário chegou ao Mato Grosso na década de 1980 e montou uma pequena empresa de recapagem de pneus na cidade. Anos depois, ao lado da família, fundou a empresa Drebor, que se tornou uma das principais do Brasil neste setor.

Leia também Jogador de futsal do Corinthians de 16 anos morre em acidente de trânsito na zona sul de São Paulo

Empresário do Cuiabá, Manoel Dresch faleceu aos 65 anos, vítima de câncer no cérebro. Foto: Divulgação/Cuiabá EC

Apaixonado por futebol, começou a patrocinar o Cuiabá em 2003, que, à época, pertencia ao ex-jogador Gaúcho, seu fundador. Logo nos dois primeiros anos de incentivo ao clube com a marca Drebor estampada nos uniformes, viu o Dourado ser bicampeão mato-grossense. E não parou mais de apoiar o time.

Em 2009, teve a ideia, e o dinheiro, de comprar o Cuiabá. Desde então, o clube teve uma guinada impressionante chegando à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. NO ano passado, a campanha não foi das melhores, mas o time se salvou do rebaixamento, sendo o primeiro fora da lista dos rivais que caíram para a Série B. O empresário acabou se tornando figura central para que o clube se tornasse uma potência no Centro-Oeste e, que hoje, figura entre os 20 principais times do Brasil. Segue na primeira divisão do Nacional e está na Copa do Brasil. Manoel Dresch deixa filhos e família.