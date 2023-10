Donos do dinheiro: conheça bilionário inglês que venceu concorrência do Catar para adquirir o United

O Manchester United está próximo de ter um novo dono. Assim como seu rival de cidade, o City, o clube inglês recebeu sondagens de investidores árabes, especialmente do Catar, por 100% das ações do clube. O Sheikh Jassim, catariano, chegou a oferecer 5 bilhões de libras (cerca de R$ 30 milhões) aos Irmãos Glazer, que detém 90% do United, para adquirir 100% do time. Ele desistiu do projeto, que contava com a ida de Kylian Mbappé, atualmente no Paris Saint-Germain. Segundo a imprensa britânica, o comando do Manchester United deve permanecer no Reino Unido: Sir Jim Ratcliffe, segundo homem mais rico do país, deve selar o negócio para assumir o controle de 25% do clube nos próximos dias.

Ratcliffe, diferentemente da proposta do catariano, não irá controlar 100% o clube inglês neste primeiro momento – mas terá o poder de opinar em decisões tomadas pela diretoria. Os Irmãos Glazer continuarão donos de 69% da equipe, enquanto os 6% restantes serão divididos entre investidores minoritários da Bolsa de Valores de Nova York. Ratcliffe aceitou pagar um valor inflacionado – 1,5 bilhão de libras, cerca de R$ 7 bilhões – para vencer a corrida contra o Sheikh.

De acordo com a ESPN, o empresário pretende, no futuro, aumentar sua porcentagem no United, para além dos 25% iniciais.

Jim Ratcliffe (à esquerda) também é dono do Nice, da França. Foto: Eric Gaillard/Reuters

O bilionário inglês, com 70 anos de idade, é o segundo homem mais rico do Reino Unido, segundo lista do jornal Sunday Times e se junta a outros nomes de peso na Premier League, como Daniel Levy, do Tottenham, e Todd Boehly, do Chelsea. Nascido em Failsworth, na região da Grande Manchester, o empresário estudou e é formado em engenharia química pela Universidade de Birmingham. Seu primeiro trabalho formal foi na Esso, empresa do ramo petrolífero. Ele é filho de pai marceneiro e de mãe que trabalhava em um escritório de contabilidade.

Ratcliffe, no entanto, se afastou da área química durante os anos 1980 para ser gestor. Na London Bussiness School, recebeu o título de Master of Business Administration (MBA), grau acadêmico de pós-graduação destinado a administradores e executivos das áreas de gestão de empresas. Em 1998, fundou a INEOS, multinacional britânica, com sede em Hampshire. Em cinco anos, a empresa conseguiu duplicar seus ganhos, o que propiciou ao empresário investir em outros ramos, como o esporte. Ele recebeu o título de cavaleiro no Queen’s Birthday Honors 2018 por serviços prestados no país. A Forbes estima seu patrimônio em US$ 23,5 bilhões, que o coloca como o 67º no ranking dos maiores bilionários de 2023.

Além de torcedor do Manchester United na infância, Ratcliffe tem, desde 2022, o interesse em controlar uma parte das ações do clube. O time inglês não é o primeiro que o empresário tem sob sua administração: desde que se tornou um dos bilionários do Reino Unido e Inglaterra, ele investiu em uma série de equipes da Europa: o FC Lausanne-Spor, da Suíça, e o Nice, da França. Também em 2022, fez uma proposta para adquirir o Chelsea, no valor de 4,5 bilhões de libras, que foi recusada – Boehly lideraria a proposta aceita pelo governo britânico, que controlava a administração do clube em meio às invasões da Ucrânia.