Dorival admite alívio, reconhece erros do São Paulo e valoriza Rafael: ‘É o momento dele’

Depois de uma atuação quase que irreconhecível do São Paulo, principalmente no segundo tempo, contra o Sport pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior soube valorizar o que o time fez em toda a eliminatória e reconheceu o alívio por ter conquistado a vaga. Além disso, o treinador comemorou o bom momento do goleiro Rafael, essencial para a classificação nas penalidades no Morumbi.

“O Rafael se preparou ao longo da carreira. Apesar de não ter tantas oportunidades como merecia, ele sempre mostrou qualidade. Acho que agora é o momento dele. Talvez faltasse um pouco mais de maturidade anteriormente e hoje é o momento dele. Eu disse para eles fazerem o que treinaram e acreditava que o Rafael pegaria, como aconteceu”, comentou o treinador.

Falando um pouco da partida, que terminou com a vitória do Sport por 3 a 1, Dorival Júnior reconheceu que a conquista da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil é um alívio por conta de uma conjunção de fatores da segunda partida. “O alívio pela preocupação que foi a partida é um fato. O jogo foi decidido em duas partidas. Fomos felizes na primeira e infelizes na segunda”, ressaltou Dorival.

Rafael pegou uma das penalidades do Sport e classificou o São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil Foto: Rubens Chiri/São Paulo Futebol Clube

Os erros nas bolas cruzadas

O duelo contra o Sport pelas oitavas de final da Copa do Brasil no Morumbi mostrou mais uma vez um erro que vem se repetindo nas partidas do São Paulo. Como aconteceu contra Vasco e Goiás, em partidas pelo Brasileirão, a equipe errou em bolas levantadas na área e acabou sofrendo gols nesta quinta-feira.

“As bolas paradas realmente foram um problema. O Sabino (autor de dois gols do Sport) sempre faz por trás a movimentação nas bolas paradas do Sport. Sempre. Nos dois gols ele veio de dentro para fora. No terceiro gol, o Rafael mudou a movimentação para evitar o desvio para dentro e a bola passou por onde ele estava. Os gols deles saíram em duas jogadas semelhantes que não podemos tomar. Vamos trabalhar e a responsabilidade dos erros é minha e não dos atletas. Vamos trabalhar para que os erros de hoje não venham mais a acontecer. Outros podem acontecer, mas esses não vão mais acontecer”, finalizou Dorival Júnior.