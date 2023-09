Dorival aponta ansiedade pela final da Copa do Brasil para explicar mau rendimento contra o Inter

Dorival Junior apontou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo como um dos motivos para o desempenho irregular do São Paulo na derrota para o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time perdeu por 2 a 1, de virada, após Calleri marcar de pênalti.

Segundo o treinador é ‘impossível virar a chave’ dias antes de uma decisão. “Seria impossível cobrar mais do que os jogadores apresentaram. Todos os jogadores, de São Paulo e Flamengo, estão pensando muito nos dois jogos que serão disputados. Todo mundo quer que chegue logo esse momento.” O Flamengo também perdeu nesta quarta, 3 a 0, diante do Athletico-PR.

Dorival Júnior vê interferência da final da Copa do Brasil no mal rendimento contra o Inter Foto: REUTERS/Diego Vara

Dorival acredita que a postura são-paulina, domingo, no Maracanã, na primeira decisão da Copa do Brasil, será totalmente diferente. Ele acredita em seus atletas. “Jogo de domingo vai ser disputado com outra característica, em um outro momento. O Flamengo tem histórico de conquistas, mas o São Paulo tem a necessidade do título e é em cima disso que estamos trabalhando. Todos sabemos da importância histórica desta final.”

O treinador indicou uma situação que pretende corrigir na equipe do Morumbi para o duelo com o rubro-negro carioca. “Não fomos bem nos primeiros 15 minutos de cada tempo contra o Inter. Deveríamos ter mais organização e administração da posse de bola e atacar mais. Não foi feito isso e o Inter adiantou a marcação, tomou a bola e criou oportunidades até conseguir a virada.”

Mesmo usando a base do time titular na derrota para o Internacional, Dorival confirmou que todas as mudanças feitas na equipe durante os 90 minutos da partida em Porto Alegre não foram feitas por motivos técnicos, mas visando a sequência da temporada. “Todas as trocas foram feitas no sentido de preservar os atletas para o futuro. Nenhuma delas foi feita pelo aspecto técnico. Precisávamos colocar o time em campo, mas sabíamos que teríamos essa questão”, disse.