Dorival cita legado de Ceni e admite jogo ruim do São Paulo: ‘Temos que melhorar’

Depois de reestrear no São Paulo como vitória, Dorival Júnior teve de falar sobre o seu antecessor, Rogério Ceni. Substituto do ex-goleiro pela segunda vez, o treinador mostrou incômodo ao comentar sobre uma figura com tamanha história no clube e valorizou o legado do ex-comandante são-paulino

“É muito delicado falar assumindo a posição do que o Rogério representa. Para mim, até incomoda ter que falar algo a respeito porque primeiro é uma pessoa pela qual tenho carinho e respeito especial”, começou dizendo Dorival após a vitória de seu time por 3 a 0 sobre o América-MG no Morumbi. Foram os primeiros três pontos da equipe no Brasileirão.

“Toda história dele no São Paulo e por coincidências da vida eu entro no momento em que o Rogério está saindo. Claro que fico feliz por voltar ao São Paulo, mas me coloco no lugar do Rogério, imagino como ele está se sentindo, somos humanos. Ainda mais com tudo que ele deixou, o legado”, continuou o treinador.

Dorival afirmou que sua ideia é fazer o melhor “dando sequência” ao que Ceni havia feito. Ele entende que a semana turbulenta, com troca de comando, afetou o desempenho do São Paulo, que venceu com enganosa facilidade. Embora tenha feito três gols e permanecido com sua meta intacta, o time tricolor foi salvo pelo goleiro Rafael, protagonista da partida com ao menos três defesas fundamentais, e viu o América terminar o jogo com mais de 20 finalizações.

“O placar não espelha o que foi o jogo”, admitiu o técnico. “Mas estamos felizes com entrega, dedicação. A postura que a equipe teve fez o jogo acontecer. Se não tiver esse extra fatalmente você vai sofrer”, ponderou. Para o comandante, “foi um resultado de alívio”. Ele reconheceu que o São Paulo precisa “melhorar muito” para a sequência da temporada.

A temporada continua com muitos jogos em poucos dias. O próximo compromisso do São Paulo é contra o Ituano, na terça-feira, às 21h30. A equipe joga em Itu, no Novelli Júnior, com a obrigação de vencer o rival do interior paulista para avançar às oitavas da Copa do Brasil, pois empatou o duelo de ida sem gols. Uma nova igualdade leva a definição da vaga para os pênaltis.

“Sempre muito difícil jogar contra um adversário como foi contra o Ituano. Fez um bom Paulistão, podendo passar de fase. Vai ser um jogo mais duro do que o que foi hoje”, prevê. O elenco volta aos treinos domingo, às 11h, no CT da Barra Funda.