O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira, a seleção brasileira para os duelos com Equador e Paraguai, marcados para os dias 6 e 10 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As principais novidades da lista são o retorno de Pedro do Flamengo e a inclusão de Estêvão, atacante do Palmeiras de apenas 17 anos, e Luiz Henrique, 23, uma das principais contratações do Botafogo nesta temporada e destaque do clube carioca.

As partidas em questão serão as primeiras após a frustrante participação do Brasil na Copa América, encerrada com eliminação para o Uruguai nas quartas de final, em jogo decidido nos pênaltis depois de empate sem gols no tempo normal.

Dorival Júnior convocou a seleção brasileira com novidades. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE Nas Eliminatórias, o desempenho é preocupante, pois a seleção ocupa o sexto lugar, com sete pontos, última colocação que dá vaga direta à Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. O Equador é é o quinto, com oito, e o Paraguai o oitava, com cinco. De acordo com a CBF, a data da convocação e das partidas influenciou na escolha dos nomes, já que a temporada europeia 2024/2025 está em seu início, enquanto o Brasileirão começa a se encaminhar para a reta final. O grupo vai se concentrar em Curitiba, no CT do Athletico-PR, para enfrentar o Equador no Couto Pereira, antes de seguir para Assunção, onde encara o Paraguai.

A lista divulgada por Dorival nesta sexta tem seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, e o Flamengo é o único com mais de um representante, pois emplacou as convocações do atacante Pedro e do volante Gérson, que não jogaram a Copa América, mas já defenderam a seleção em outras ocasiões. Na época do torneio continental, a ausência de Pedro foi bastante questionada.

As duas principais novidades também são de times do País. Luiz Henrique, do Botafogo, e Estêvão, do Palmeiras, foram convocados pela primeira vez para defender a seleção profissional. Os outros representantes de times brasileiros são André, do Fluminense, e Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Veja a lista de convocados da seleção brasileira pra as Eliminatórias da Copa do Mundo:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Éderson (Manchester City).

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Éderson (Manchester City). Zagueiros: Lucas Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG).

Lucas Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG). Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Wendell (Porto).

Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Wendell (Porto). Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gérson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Rela Madrid).

André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gérson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Rela Madrid). Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).